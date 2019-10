Sexo a diario. Las parejas ya no se forman en la vida real

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de octubre de 2019 • 14:32

En breve no tendrá mucho sentido invertir en salidas nocturnas con fines de "cacería". Uno correrá el riesgo de gastar una fortuna en tragos y taxi para volver a casa pasado de copas y sin haber concretado ni un solo encuentro formal, léase, algo más que un poco de sexo con otro ser vívoro. Es decir, regresaremos como salimos: vírgenes de compañía.

En el terreno de los vínculos sentimentales, según confirman datos recogidos por una encuesta privada, el 2019 marcará un antes y un después también en el ámbito de las citas románticas, pues quienes buscan pareja ya no lo hacen (ni lo harán) en mundo real. El virtual ha pasado a ser el espacio excluyente donde el 60% de los individuos sexualmente activos hace sus contactos. En otras palabras, luego de siglos dependiendo de la casualidad y de la gestión de celestinos, y tras unos comienzos fallidos que incluyeron desde crímenes hasta estafas en los primeros portales de Internet, finalmente las cámaras, el chat y los algoritmos lograron mejorar la experiencia del dating al punto de revolucionar la historia del amor. "Ahora las parejas se conocen primero en el mundo virtual y luego en el real" concluye la encuesta realizada entre usuarios argentinos.

El 30% de los consultados que recurre a las aplicaciones, dice el informe, tiene entre 40 y 50 años; el 15% tiene de 51 a 60 y el 8% son mayores de 61 años. L a razón por la que la tecnología se convirtió en la herramienta clave de los solteros es que les ahorra tiempo y decepciones mayores, pues además de "conversar" varios días antes de una primera salida real, compartir imágenes de alguna manera anticipa (no garantiza) si habrá o no atracción física. De esa forma uno sale más o menos sabiendo con qué se va a encontrar y cuál es el grado de interés que tendrá la relación, mientras que lo espontáneo apenas garantiza una parte de la ecuación amorosa. De hecho, tampoco alcanza. El gran dato es que la mitad de los consultados (el 55%) sostiene que la primera impresión es importante pero no del todo: el 70% afirma que prefiere una buena conexión emocional, mientras que sólo un 30% privilegia la guapura del aspecto. "La ventaja es que los usuarios atraviesan un largo periodo de conversación e intercambio antes del encuentro cara a cara, así que eso les da un tiempo para conocerse en profundidad" afirma Federico Volinsky, fundador y CEO de la app Blind Love.

En cuanto a lo que buscamos a la hora del amor, el mismo estudio detalla que el 50% de los usuarios dice enamorarse de la inteligencia, el 22% de la simpatía, el 18% de la valentía y el 8% restante, de la empatía, atributos éstos que no siempre alcanzan a quedar expuestos en la barra de un bar. Una investigación del psicoanalista Josué Ortega, de la Universidad de Essex (Reino Unido) y de Philipp Hergovich, de la Escuela de Economía de Viena, ya nos anticipaba que las parejas formadas en Internet tienen más chance de perdurar que aquellas que se conocen a través de amigos, en fiestas o trabajo. Según los expertos, las plataformas ayudan a medir mejor la compatibilidad entre personas, y ya sabemos que, a cierta altura de la vida, coincidir es lo único que se necesita para estar con alguien de verdad.