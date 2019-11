Sexo a diario: los Nini de las relaciones y una app que los detecta

Crédito: Shuterstock

Los Ninis son motivo de creciente preocupación para los mandatarios de todo el mundo; incluso nuestro futuro presidente ha dicho durante su gira por México que va a ocuparse de esa generación de individuos que ni trabaja ni estudia,ahora también conocidos como NOwners (en inglés, 'no' y 'propietarios') en alusión a que no les interesa poseer bienes materiales, ni casa ni auto ni ropa ni nada, solo un teléfono celular desde el que planear sus estrategias de supervivencia colaborativa. Todo es "co": colinving, coworking...

Verdadera amenaza del sistema previsional e impositivo del planeta, me preocupa también el impacto "romántico" de esta secta inclasificable (faltos de vitaminas, desencantados de nacimiento, o avivados 2.0), en especial cuando el efecto nini replica en los adultos sexualmente activos... me refiero aquellos que NI tienen relaciones NI dejan de seducir compulsivamente, como si desearan tenerlas. Vendría a ser la versión reciclada del histérico/a argentino, aunque este tipo de personaje nunca reconoció límite geográfico. Conozco a varios ejemplares y a quienes los padecen, esos amables en exceso que jamás dan el paso, y que cuando la empoderada lo da, huyen cual roedor por tirante. Si te agarran con las defensas bajas te despistan porque, al día siguiente, como si nada, vuelven a mandar mensajes con intenciones poco claras. Por suerte la inteligencia artificial ha desarrollado recursos para eliminarlos de nuestra vida.

Leo casualmente en una revista femenina que se a caba de lanzar (en países civilizados, acá aun no) una aplicación llamada Mei, una novedosa herramienta capaz de analizar las conversaciones de WhatsApp y ayudar a los usuarios a detectar si el interlocutor oculta algo, si existe interés romántico o si está ante el clásico calentador de pavas, como le decimos en este país. Basado en el análisis de unos 30 rasgos cifrados en el uso de las palabras y en la construcción de los mensajes del chat, incluso puede predecir el tipo de personalidad con la que estamos intentando conectar. Pensándolo bien, los algoritmos de Mei podrían ahorrarnos el costo emocional de una relación que no decantará en nada. "Las citas en el futuro estarán, en gran medida, basadas en datos", aseguraba Es Lee, informático egresado de Harvard y fundador de la app. "Si ve una gran diferencia en un rasgo en particular, como la espontaneidad, en el que el usuario se encuentra tan bajo y el contacto tan alto, resaltará ese rasgo y dará consejos sobre cómo cambiar. El objetivo es ayudar a los usuarios a reconocer si es distinto a las personas con las que chatean, para que puedan tratar de relacionarse mejor" agregaba el chico.

La aplicación, que por ahora solo está disponible en iSOS (en Estados Unidos y Canadá ya tiene más de 600.000 descargas), no solo podría indicar hacia dónde va la conversación entre dos personas, sino que también ofrece consejos en tiempo real sobre si vale la pena o no avanzar. Según el artículo, el gran problema de Mei es la protección de datos, pero es probable que eso esté solucionado más pronto que tarde...