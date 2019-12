Sexo a diario. Otra pareja romántica llega a Casa Rosada

Fuente: Archivo

Muy linda es la flamante primera dama argentina, una rubia del interior del país, de buen porte y discreto vestir, sonrisa franca y una profesión que la desafía en el nuevo escenario, ahora que oficialmente a los periodistas no se nos quiere. Como su predecesora y otras tantas esposas de primeros mandatarios, Fabiola es bastante más joven que su pareja. Con Alberto Fernández se conocieron, haciendo cálculos según sus propias declaraciones, cuando ella tenía 34 y el 55. Nada llamativo. En el mapa de las primeras damas americanas hubo y hay unas cuantas considerablemente jóvenes respecto de sus consortes: Marcela Tedeschi Araújo Temer, esposa de Michel Temer, ex presidente de Brasil, y ahora Michelle Bolsonaro, de 38; también Beatriz Gutiérrez Müller a quien su marido Manuel López Obrador le lleva 16; y más allá Trump y Melania, Macri y Juliana con idénticas diferencias, detalle que el mismo ex presidente desliza en el último posteo de Instagram, en el que r ecuerda la sensación de ser padre-abuelo, en referencia a su hija Antonia.

Es cada vez más frecuente, y casi asimilado, el que un sexagenario (y aun mayores, véase el caso de Alberto Cormillot de 81, recién casado con una chica de 33) se incline invariablemente por mujeres de menos edad, eclipsados por la tersura y vitalidad que contagian, además de las virtudes personales. Pero el reloj biológico reconoce esas "grietas", y mientras ellos ostentan canas y (a veces) estados poco atléticos, ellas destacan por lo contrario, razón por la que al cabo de un tiempo las asimetrías se agigantan. Claro, a quién le importa. Lo único que cuenta es la sintonía espiritual. Seguramente Fabiola quedó atrapada en el aura que rodea a todo hombre con alguna clase de poder, poder intelectual en el caso de Fernández, porque no ocupaba ningún cargo público ni político cuando hace cinco años la invitó a salir después de que ella lo contactara para dar charlas académicas. "Un día me llamó él para invitarme a salir. Así empezó todo. El 14 de mayo cumplimos cinco años juntos y en el 2016 nos comprometimos " confesaba a un medio local.

Públicamente menos pegoteados y besuqueros que los Macri (cosa que se agradece), el amor de Fabiola y Alberto también da muestras de ser sólido, o al menos eso sugiere el hecho de que estén comprometidos, un gesto poco frecuente en tiempos de citas 3.0. En este contexto sentimental volátil y tentador para cualquier hombre y mujer, es un gran desafío acordar estabilidad, continuidad y fidelidad, porque además eso implica vocación por formar una familia, o algo semejante. Como marca el ritual, el pacto amoroso queda sellado por el clásico anillo de metal, cuyo origen se remonta al antiguo Egipto. Su forma circular representa la eternidad porque no tiene principio ni fin, y he ahí su simbolismo. Las futuras novias lo usaban en el anular ya que, según la creencia, la "vena amoris" de ese dedo llega hasta el corazón.

Cuestión es que a Fabiola le esperan cuatro años de aventura, y también de sacrificio. Con la enorme exigencia física y emocional que supone gerenciar un país, y uno en bancarrota, habrá que ingeniárselas para conseguir un paréntesis en el que entregarse a la intimidad, especialmente teniendo en cuenta su expreso deseo de ser madre. La vida sexual de los mandatarios es un secreto a voces cuando son solteros, de lo contrario la única evidencia son los hijos. No tengo idea si en la quinta de Olivos nació algún retoño presidencial, pero si sucediera en esta próxima era, sería una fabulosa correntada de aire fresco...