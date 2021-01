Sexo a diario. Seis de cada 10 infieles no le teme al contagio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2021 • 00:27

Mientras el primer mundo chapotea en la tercera ola de contagios, semiconfinando a poblaciones enteras, y mientras crece la alerta ante el virus que ha mutado en otra cosa aún más fuerte, muchos gobiernos han prohibido las reuniones sociales hasta entrado el 2021. A millones de ciudadanos se les arruinó la celebración familiar. No obstante ese panorama, los argentinos tenemos la cabeza puesta en la Navidad, el Año Nuevo y las ansiadas vacaciones, olvidando peligrosamente que luego de ese falso recreo tendremos un tsunami de Covid en estas tierras, ya brutalmente golpeadas por la crisis económica. Si algo aprendimos en 2020 es que no debemos olvidarlo, al revés de lo que pregonan ciertas frases hechas ("un ano para el olvido"). Sin embargo, existe gente dedicada a cultivar el idiota que todos llevamos dentro: según una encuesta de un sitio de dating, 9 de cada 10 argentinos afirma que este verano será infiel, "sin restricciones". El 60% de los usuarios locales del portal no tiene miedo al contagio y cree que un posible confinamiento por una segunda ola de casos aumentaría su deseo de tener una aventura amorosa, afirma la gacetilla de Second love.

Realizada en forma anónima para conocer cómo gestionan los argentinos sus encuentros furtivos en la "nueva normalidad", los resultados revelan que el 80% de los individuos infieles ve aumentado su espíritu de conquista en épocas de fiestas y el 90% afirma que durante el verano se animaría a intimar con alguien por fuera de su relación estable, a pesar de la pandemia. Además, seis de cada 10 dijeron no tener miedo al contagio. Respecto de las últimas noticias sobre la nueva cantidad de casos detectados en Europa y Estados Unidos, se les preguntó como afrontarían una nueva etapa de cuarentenas forzadas. Más del 60% considera que atravesar otra vez esa experiencia aumentaría notoriamente su deseo de ser infieles, más allá de que el 50% admite que el Covid cambiará para siempre la forma de contactar a través de Internet, y que nada volverá a ser como antes. "En este contexto adverso las citas online se han mantenido vigentes incluso han aumentado durante los largos periodos de confinamiento en los diferentes países. Los relevamientos reflejan que las restricciones potencian el deseo de las personas de tener nuevas experiencias; la sensación de encierro genera angustia e incertidumbre y esto incrementa las ganas que manifiestan nuestros usuarios de tener nuevas aventuras amorosas" dice Anabella Santos, manager regional del portal. "A su vez, un gran porcentaje de ellos confesó de forma anónima que también les gusta permanecer en el sitio para poder flirtear (coquetear), ya que eso los mantiene vivos y les levanta el ánimo en este momento tan difícil" agrega.

Barbijo, alcohol en gel y distanciamiento

Como el profiláctico en los ochenta, tres cosas han llegado para quedarse y modificar la intimidad de los encuentros románticos casuales, al menos por un largo tiempo: barbijo, alcohol en gel y distanciamiento social. Es difícil pensar en gozar o conocer a alguien con semejantes barreras de protección, pero que la soberbia y la ceguera de quienes todavía creen que tienen comprado un lugar en la tierra no nos arruinen la única fiesta que vale la pena: estar vivos.

¡Feliz año!