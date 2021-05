Pronóstico del tiempo: simulacro de invierno

Escenas del capítulo anterior

Después de un domingo con 27°C se acabó la tregua térmica en la ciudad. Un frente frío se anunció con una importante tormenta y abatió al termómetro de inmediato. Las temperaturas cayeron al subsuelo mientras la nieve saludaba por primera vez en varias provincias. La ofensiva polar encontró a todos desaclimatados y los amaneceres se sintieron como si fuera pleno mes de julio. Hacia el final del episodio se hacía saber que el ensayo invernal duraría hasta el viernes, hasta entonces no quedaría otra que quedarse tiritando al amanecer esperando por un bondi que nunca llega. Para el fin de semana, el cachetazo antártico sería historia.

Jueves: amanecer invernal

Comienza el día con un nuevo amanecer frío en la ciudad y aún más acentuado en la zona suburbana donde podríamos esperar mínimas de 4°C. Sigue soplando el viento sur, un poco más leve que las últimas mañanas lo que puede ayudar a que la sensación térmica no sea tan baja. Se espera un jueves con cielo mayormente despejado que puede favorecer el frío matinal y también el repunte vespertino por lo que estaremos ante una jornada de marcada amplitud térmica, la mañana soleada servirá para mitigar las bajas temperaturas, ya desde temprano se podrá caminar bajo el sol. La máxima se estira un poquito más que los últimos días llegando a marcar 17°C, el cierre conserva el frío de las últimas noches con 12°C.

Viernes: gira la veleta

Buenas noticias para los friolentos, hasta aquí llegará el viento frío. La mañana expondrá las últimas horas de viento sur en una nueva mañana fría con cielo despejado pudiéndose esperar una mínima de 7°C, por suerte con viento calmo. La veleta rota al mediodía, no se sentirá el efecto de inmediato, pero augura un escenario térmico muy diferente para los días posteriores. El sol sigue empujando, ya sin el contrapeso del aire sureño lo que le permite otro tímido progreso llegando a marcar 18°C por la tarde. La segunda mitad del día es con viento del este que arrimará un poco de nubosidad, la noche cierra con 13°C anunciando el turno del viento norte.

Sábado: la recuperación térmica

Comienza un fin de semana de buenas condiciones meteorológicas en el estuario. El sábado marcará la vuelta del viento templado y se notará desde temprano en un amanecer con 11°C, que si bien es una mínima baja, estará varios grados más arriba con respecto a mitad de semana. Si bien se prevé una jornada con cielo mayormente nublado, se tratarán de cirrus muy altos que no restarán luminosidad. La tarde muestras los primeros efectos de el cese de la circulación de aire frío con el mercurio animándose a 19°C con viento leve desde el norte. La noche se muestra estable clausurando con 15°C marcando toda una diferencia con las temperaturas nocturnas de la semana.

Domingo: volvió el otoño

La jornada dominical nos sacará del segmento frío conservando el viento norte, que de movida ayuda a que la mínima no caiga con un amanecer en 13°C. Se estima un día con más nubosidad, el aire descenderá caliente e inestable pudiendo restarle sol a la jornada, de todas formas se puede sacar la mesa afuera al mediodía y planificar actividad al aire libre en una agradable tarde con 22°C. Hacia la noche comenzará a desmejorar y podrían registrarse algunas lluvias aisladas desde la medianoche.

Spoiler alert

La semana que viene comienza con dos días inestables con probables precipitaciones el lunes y martes. La veleta no conservará ningún cuadrante rotando todos los días por lo que no habrá un descenso de temperaturas. Las mínimas serán mucho más altas que la de esta semana y las máximas no bajarían de los 20°C.

Eso es todo, amigos. Aunque la semana que viene vuelvan a subir las temperaturas el otoño avisa que ya está listo para mostrar su polo negativo, que se le va acabando la moderación y la tibieza, y que pronto llegará la hora de entregarnos al Yeti. Al #TeamInvierno le llegará pronto su turno, agradecidos por esta gentileza pero aclarando que frío, lo que se dice frío, es otra cosa. La estufa no se mancha.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli