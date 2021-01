Sin envases: en plena pandemia, abrió el primer supermercado zero waste del país

"No queremos ser un mercado trendy, queremos involucrar a todas las clases sociales en el cuidado del medioambiente", dice Ana Pierre, una de las fundadoras de Cero Market, el primer supermercado del país libre de envases.

Jimena Barrionuevo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2021 • 10:15

Aunque viene de una familia de emprendedores en la que tanto sus padres como sus abuelos pudieron y supieron dar forma a proyectos propios, Ana Pierre (44) confiesa que personalmente nunca había tenido la experiencia de materializar una idea y concretarla. Y así hizo con Cero Market, el primer supermercado libre de envases del país que abrió sus puertas en plena pandemia y se convirtió en una novedad por el sistema de negocio que propone y ya cuenta con su propio sistema de franquicias.

Fue durante sus primeros años como mamá que comenzó a interiorizarse en temas vinculados con el cuidado del medio ambiente. "Desde que nacieron mis hijos -hace ya trece años- algo se despertó en mí que me fue haciendo paulatinamente más consciente sobre nuestra responsabilidad para con el lugar donde vivimos. En parte, mis hijos mismos me bajaron línea sobre muchas cuestiones a las que quizás antes no les prestaba atención. Y la realidad es que una vez que uno lee, escucha o investiga sobre ciertos temas, después ya no hay modo de olvidarlas".

Con una licenciatura en Economía y un Máster en Políticas Públicas, la idea de crear un supermercado libre de envases y enfocado en la venta a granel surgió de la propia necesidad de su creadora. "En lo personal, siempre buscaba consumir sin envases y/o en cantidades pequeñas e intentaba también evitar el desperdicio de alimentos. Esta tarea, en la ciudad de Buenos Aires, por momentos resultaba sumamente trabajosa. Incluso a veces me daba cuenta de que terminaba comprando en lugares con condiciones de higiene dudosas (un ejemplo eran los clásicos bolsones de arpillera apoyados en el piso, sin tapa), más de lo necesario, me cobraban el peso del envase (ya que nunca lo descuentan), y encima había un montón de productos que no conseguía. Por otro lado, había una enorme variedad de productos que solo se conseguía online (shampoo sólido o toallitas femeninas de tela por nombrar algunos). Al ver que éramos muchos los que estábamos en la misma, es que surgió la idea de hacer un supermercado sin envases, ni cantidades mínimas".

Cero envases, cero cantidades mínimas, cero desperdicio de alimentos. El cero es la base de la filosofía de Cero Market.

A granel y sin envases

Y así nació la idea de llevar a la realidad un negocio rentable, con muchísimas posibilidades de crecimiento. Ana Pierre y su socio José Bartolomé Saavedra, a quien conoce hace 18 años, se vieron entonces en la necesidad de interiorizarse sobre muchas cuestiones. Cuáles eran las mejores prácticas para montar el comercio, dónde estaban las debilidades y las fortalezas, cuáles eran los distintos formatos de negocio que existían y qué particularidad tenía cada uno.

La inversión inicial fue grande. Tuvieron que viajar, contratar personal que desarrollara los proveedores (una tarea que les llevó más de un año), diseñar y desarrollar cada implemento del local. Eso, a su vez, implicó contratar ingenieros, matriceros, industrias (de plástico y acero), hacer prototipos de cada elemento que se ve hoy en el local. Y, además, trabajar en la imagen y en los contenidos de lo que querían ser y transmitir. El local lo montaron en plena pandemia, lo que fue un desafío enorme, pero el esfuerzo dio sus frutos.

Productos de limpieza, de higiene personal, de belleza, cosméticos, artículos de bazar, alimentos, productos para mascotas, galletitas, granos, semillas, pastas, arroces, golosinas, chocolates, panificados, son algunas de las opciones que ofrece Cero Market. Con excepción de productos frescos, la consigna es que el cliente pueda encontrar todo lo que tradicionalmente compra en un supermercado.

El nombre que eligieron para el emprendimiento tiene su razón de ser. "El cero es la base de nuestra filosofía: cero envases, cero cantidades mínimas, cero desperdicio de alimentos, cero intermediarios -en la medida que lo vamos logrando, porque tratamos de comprarle directamente a productores-, cero agroquímicos (en algunos casos conseguimos orgánicos), cero apuro, porque buscamos que sea una compra lenta, pausada y pensada, todos estos ceros nos pareció que tenían que ver con nosotros y de ahí que se nos ocurrió el nombre Cero Market", explica Pierre.

El sistema de compra pretende ser sencillo. El consumidor entra al local y pesa los contenedores que llevó para ser rellenados. Una de los empleados anota el peso de los mismos en la base y luego los recarga con el producto que el cliente desea comprar. Al momento de pasar por la caja, se resta el peso de cada contenedor. No se requieren cantidades mínimas de compra de ningún tipo.

"Tenemos frascos, bolsas de género y de papel, latas para cosméticos, botellas para los aceites y vinagres. Per lo tenemos como una transición, hasta que los consumidores terminemos de acostumbrarnos a este tipo de consumo. No queremos ser un mercado trendy, queremos involucrar a todas las clases sociales en el cuidado del medioambiente".

Los consejos de Ana

No dejarse ganar por el miedo. "Si la idea es buena y está ejecutada con energía, lo más probable es que funcione. ¡Adelante y con coraje!"

No tratar de hacer todo uno. "Hay que saber asesorarse, aunque eso signifique sacrificar rentabilidad".

Nunca improvisar. "Salir a resolver desde la falta de planes puede dar lugar a uno de los peores escenarios".

Ser conservador con las finanzas. "A la hora de hacer números, conviene calcular con escenarios conservadores, no fatalistas, pero tampoco súper optimistas".

En números

Según Greenpeace Argentina, 14 millones de toneladas de basura se producen al año en nuestro país. 14% corresponde a botellas y recipientes descartables. De eso, solo se recicla un 30%.

Hay 7 franquicias de Cero Market ya firmadas por abrir en Recoleta, Palermo, San Isidro, Río Turbio, Neuquén, Tigre y Villa Urquiza.

7 empleados tiene Cero Market actualmente, aunque los socios aseguran que tienen planes de ampliarse a la brevedad.

+ de 400 productos ofrece la tienda.

60.3 mil seguidores tiene en Instagram (@ceromarketargentina).

Conforme a los criterios de Más información