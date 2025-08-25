V iajar, recorrer los mercados, conocer a los productores, visitar restaurantes, probar sabores de tradición e historia. De eso se trata Sobre Mesas by American Express, la miniserie protagonizada por Juliana López May, que en su primera temporada propone tres destinos maravillosos: José Ignacio, en Uruguay; Lima, en Perú; y Tilcara, en Argentina. Con la guía de cocineros amigos, Juliana nos propone escapar al turismo más conocido, adentrándose en la cultura y el sentir de cada región, con sus barrios, sus recovecos y sus personajes. Son encuentros que culminan con una comida especial, servida en puestas en escena preciosas, con flores, velas, vajilla reluciente, y platos que llevan la firma del chef anfitrión, cocinando junto a Juliana en encuentros exclusivos para socios de American Express. Una Latinoamérica que brilla y que enamora a través de su mejor gastronomía.