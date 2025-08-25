LA NACION CONTENT LAB
15 de agosto de 2025
Sobre Mesas: un viaje por los sabores de Latinoamérica
de la mano de Juliana López May
De José Ignacio a Lima. Y de Lima a Tilcara. Junto a American Express,
la cocinera Juliana López May recorre paisajes, productos y sabores deliciosos,
en un encuentro con amigos de latinoamérica.
Viajar, recorrer los mercados, conocer a los productores, visitar restaurantes, probar sabores de tradición e historia. De eso se trata Sobre Mesas by American Express, la miniserie protagonizada por Juliana López May, que en su primera temporada propone tres destinos maravillosos: José Ignacio, en Uruguay; Lima, en Perú; y Tilcara, en Argentina. Con la guía de cocineros amigos, Juliana nos propone escapar al turismo más conocido, adentrándose en la cultura y el sentir de cada región, con sus barrios, sus recovecos y sus personajes. Son encuentros que culminan con una comida especial, servida en puestas en escena preciosas, con flores, velas, vajilla reluciente, y platos que llevan la firma del chef anfitrión, cocinando junto a Juliana en encuentros exclusivos para socios de American Express. Una Latinoamérica que brilla y que enamora a través de su mejor gastronomía.
Punta del Este
En Uruguay, Juliana es recibida por Federico Desseno, chef y propietario de Marismo, un restaurante con casi 20 años de vida, ubicado directamente en los médanos de José Ignacio, ese pueblo playero a las costas del Océano Atlántico. Un viaje por huertas orgánicas, pescando en el mar y en lagunas, probando aceites de oliva y tomates reliquia, bebiendo café y visitando tiendas de decoración, con una cocina que nace al calor del fuego de los leños.
Lima
Para recorrer Lima, el guía es José del Castillo, dueño de Isolina, restaurante que se especializa en una cocina criolla y de raigambre popular. “No sólo es un gran cocinero, sino un anfitrión fantástico, un enamorado de su país y de su materia prima”, cuenta Juliana. Chocolates de autor, degustación de piscos, una panadería que muele su propia harina para elaborar unas croissants celestiales y una charla mano a mano con pescadores artesanales, todo esto es parte de un programa que profundiza en la cultura peruana.
Tilcara
Marcando un triángulo que va del Atlántico al Pacífico, y de allí a las alturas de los Andes, la última parada de Juliana López May es en Tilcara, mágico pueblo en la Quebrada de Humahuaca, donde los cerros de mil colores recortan el horizonte. Junto a su amiga, la cocinera Florencia Rodríguez, Juliana nos permite conocer tejedoras tradicionales; de allí la acompañamos al mercado colmado de papines andinos y maíces originarios; visitamos el salar, probamos vinos de uvas cosechadas a más de 2700 metros sobre el nivel del mar, aprendemos cómo hacer las famosas empanadas norteñas.
Sobre Mesas, by American Express, es un viaje por sabores profundos, escritos en el ADN de Latinoamérica. El disfrute, la belleza, los protagonistas y la cocina de una región que hoy deslumbra al mundo entero.”
