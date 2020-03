Sol Pérez pidió responsabilidad y que cuidemos a las personas mayores en tiempos de coronavirus Crédito: Instagram

En tiempos donde el coronavirus avanza y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya lo calificó como pandemia , la mediática Sol Pérez utilizó su cuenta de Twitter para mandar un mensaje a los jóvenes. La panelista de Incorrectas, el ciclo que conduce Moria Casán por América, les pidió que cuiden de las personas mayores ante la presencia del virus Covid-19 en la Argentina .

"Me molesta muchísimo que los pibes de mi edad no tomen conciencia del coronavirus y suban cosas en fiestas, previas, etc. No podemos ser tan malas personas. Después es tarde y hay que pensar en la gente más grande", fueron las palabras que utilizó a través de Twitter e invitó a todos a reflexionar.

El mensaje de Sol Pérez se da en un contexto por la crisis sanitaria que puede vivir el país si aumentan los casos por coronavirus, tal como está sucediendo en España e Italia. En esta oportunidad, Sol Pérez usó las redes sociales para que los más jóvenes pongan en práctica los cuidados necesarios y tengan conciencia.