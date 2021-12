Solteros: en las fiestas el 28% se siente presionado por la familia para tener pareja

LA NACION

Termina el 2021(que encima no fue wow) y la situación se repite: el elenco estable de tíos, primos, cuñados, padres y hermanos, incluso algunos amigos, ven propicias las fiestas para deslizar las mismas preguntas y comentarios incómodos: están ansiosos por vernos en pareja. Ya no importa cuáles son nuestras elecciones privadas, simplemente no soportan vernos solos porque, aunque estamos en el siglo XXI, ellos lo consideran una desgracia de estado público, es decir, materia opinable. “Ay, sos tan amorosa, linda, inteligente…cómo puede ser que no te guste nadie”; “Si querés invitar a alguien en Navidad, nosotros encantados, eh”…

Por esa razón, a pocos días de las fiestas de fin de año, muchos solteros deciden cambiar de planes para no enfrentar el fatídico momento. Según una encuesta de la aplicación de citas Badoo entre sus usuarios en España, el 28% afirma sentirse presionado para expresar intenciones respecto a relaciones sentimentales que no existen, mientras el 14% decide inventar excusas, por ejemplo, que está en busca de un compromiso serio cuando no es lo que realmente desean. “Y de amores, ¿qué tal?; ¿No tienes ganas de sentar la cabeza y formar una familia?; ¿Tienes algo que contarnos?, ¿A ti te gustaría estar feliz como fulanito? y ¿Tienes algún propósito especial para el año nuevo?... son las cinco preguntas recurrentes en estas épocas festivas, según Badoo. Casi 3 de cada 10 consultados admite que el temor mayor no es la pregunta en sí, sino el hecho de sentirse juzgados porque no tienen pareja. El 23% afirma que incluso sus amigos no entienden que no necesitan estar en una relación sentimental estable o casual para ser felices. Y lo peor del caso es que pasada la medianoche, con unas copas de más, salen a la luz los trapitos sucios que esconden todas las familias, poniendo en evidencia que ese modelo que promueven no ha funcionado tan bien como pretendían disimular. Cuestión es que si estar solos no representaba ninguna carga, sino todo lo contrario, ellos hacen lo imposible para convencernos de lo contrario. “Actualmente tenemos menos miedo a estar soltero porque hay mucha gente en esa misma situación y esto se ha convertido en un estilo de vida. Antes el prototipo ideal pasaba por casarse, tener hijos y seguir juntos para siempre. Ahora vemos que esto no es real y que solemos tener varias relaciones a lo largo de nuestra vida” explicaba la psicóloga Patricia Ramírez, en un artículo sobre la redefinición del estatus civil. “Al final seguimos arrastrando muchas creencias antiguas, normas religiosas y morales e intereses económicos (el coste de productos para una sola persona es mayor que el coste para una familia o una pareja), que te empujan a cuestionarte todo el rato qué cantidad de culpa tienes por estar soltero o soltera, lo que origina unos niveles de angustia que llegan a ser patológicos. El cambio de estructura social de la pareja con hijos al ‘single’ conlleva un cambio de mentalidad tanto en nuestras familias, que esperan nietos, como en una sociedad que no entiende que saber vivir sin un compañero es fundamental para poder llevar una convivencia en pareja en un futuro, si se diera” agregaba, refrendando la teoría con numerosas encuestas sobre el notable crecimiento de los hogares unipersonales en todo el mundo.

Si los tíos vuelven a la carga en Nochebuena, habrá que tener preparadas estrategias y respuestas para evitar que nos arruinen la comida. Una posibilidad es caer sobre la hora cuando ya están todos un poco bebidos y preocupados por los regalos; otra, distraerlos invitando a casa a los amigos que no tienen mejores planes. Lo que nunca será buena idea es tratar de hacerles entender en estas fechas sensibles lo que pensamos realmente sobre tener pareja, algo que ya saben de primera mano: siempre será mejor estar solos que mal acompañados....