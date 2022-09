Son multimillonarios y no les dejarán nada a sus hijos: ¿por qué lo hacen?

Es difícil para muchas personas concebir el hecho de que existan padres que hayan acumulado riqueza desde que empezaron a trabajar y no quieran dejarles su fortuna a sus hijos. La herencia tiene una connotación de honor y relevo generacional, casi como un voto de confianza que una persona pueda darle a sus familiares o seres más cercanos, sin embargo, muchos tienen sus razones.

Y ante tal desentendimiento no se suele escuchar las razones de los padres para tomar esta decisión, pues son ellos los que tienen ‘la sartén por el mango’ y, a veces, sus explicaciones pueden ser convincentes, así como habrá veces que pase todo lo contrario.

Mark Zuckerberg

El genio de la computación, fundador y programador de la red social Facebook y CEO de la suite Meta posee una fortuna de 53 mil millones de dólares, según Forbes. Actualmente se encuentra casado con la ingeniera Priscilla Chan, con quien tiene una hija llamada Max.

A pesar de haber sido el retoño de uno de los hombres más ricos del mundo, Max no gozará de la cuantiosa fortuna de sus padres, pues el propio Zuckerberg, junto con su esposa, tomaron la decisión de donar el 99 por ciento de su patrimonio a su propia fundación: Chan Zuckerberg Iniciative, la cual tiene como objetivo mejorar las condiciones de igualdad para los niños del mundo.

Así mismo, el propio Zuckerberg le manifestó a su hija que no heredará su fortuna a través de una carga que él mismo se encargaría de compartir en Facebook.

Mark Zuckerberg presentando el metaverso EFE

George Lucas

El creador de la serie de ficción Star Wars y de Indiana Jones vendió en el año 2012 su estudio de producción Lucasfilm, ganando una fortuna de 5 mil millones de dólares. Gracias a ese dinero, se dedicó a otros proyectos personales, además de disfrutar de su familia, compuesta por su esposa Marcia y sus hijos: Everest, Amanda, Jett y Katie.

No obstante, su fortuna estará destinada a una fundación dedicada a fomentar la igualdad entre los niños de todo el mundo, más no a una futura herencia para sus cuatro descendientes.

Lucas llevó la primera película de Star Wars a las pantallas grandes en el año 1977 EFE

Elton John

El patrimonio de uno de los artistas más famosos del mundo está calculado en alrededor de 500 millones de dólares, conseguidos a lo largo de su larga carrera musical.

Su fortuna ha sido disfrutada por sus herederos desde que nacieron: “Mis hijos están viviendo una vida increíble, no son niños normales”, dijo el artista británico al diario The Mirror. “No pretendo que lo sean, pero tienen que tener algún tipo de normalidad, respeto por el dinero y por el trabajo”, agregó. Sin embargo, John ha sido claro que solo pretende dejarles lo suficiente para que puedan subsistir.

David Furnish, marido de John, explicó que se inspiraron en el estadounidense Warren Buffett al respecto de la herencia de sus hijos: “Cualquier cosa más allá de lo estrictamente básico, tendrán que salir a ganárselo”, sentenció.

A lo largo de su carrera, el cante británico Elton John ha editado más de treinta álbumes EFE

Bill Gates

El fundador de Microsoft, luego de protagonizar uno de los divorcios más caros de la historia tras separarse de Melinda Gates, no deja de ser una de las personas más ricas del mundo. Según Forbes, tiene una fortuna de 130 mil millones de dólares.

Sin embargo, ha entendido que esa inmensa cantidad de dinero es algo difícil de manejar, y no quiere transferir esa responsabilidad a sus hijos. “Dejarles a mis hijos una inmensa cantidad de dinero no es un favor para ellos”, dijo el magnate en su cuenta de Reddit. “Mucha gente no está de acuerdo, pero Melinda y yo nos sentimos bien con esta decisión”, cerró.

No obstante, Gates también aseguró en la misma red social que va a dejarle alrededor de 10 millones de dólares a cada uno de sus hijos: Rory, Jennifer y Phoebe, y que el resto de su fortuna la destinará a causas benéficas.

En 2015, Gates fue catalogado como la persona mas rica del mundo

Jackie Chan

La estrella de películas de artes marciales en el siglo XX posee una fortuna calculada en 500 millones de dólares, gracias, en gran parte, por su participación en decenas de películas, tanto como actor principal como de reparto y de doblaje.

Sin embargo, el actor oriundo de Hong Kong ha manifestado que no va a dejar herencia a sus hijos: Jaycee Chan y Etta Ng Chok Lam. Jackie rompió toda relación con su hija Etta. Sobre Jaycee, el actor de 68 años explicó que si es digno de tener ese dinero, deberá ser capaz de trabajar por sí mismo para lograr esa meta. Como muchos multimillonarios, su dinero será donado a caridad.