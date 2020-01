Sorpresa cuádruple: una mujer dio a luz a dos pares de gemelos en un año

Una mujer dio a luz a dos pares de gemelos en el último año Crédito: Pexels

Alexzandria Wolliston es una estadounidense de 25 años que protagoniza una insólita situación: en el último año ha dado a luz no a uno sino a dos pares de gemelos, ambos concebidos naturalmente.

El primer dúo, bautizados Mark y Malakhi, llegó en marzo, mientras que Kaylen y Kayleb, sus hermanos menores, nacieron en diciembre. Además, Wolliston, oriunda de Florida, ya tenía una nena de dos años.

Según NBC News, la mujer admitió sentir miedo cuando supo que estaba nuevamente embarazada de gemelos porque no sabía cómo "podría manejarlo" su cuerpo, pero finalmente no hubo complicaciones.

Con la feliz noticia llegó también una revelación familiar: los gemelos corrían por ambos lados de su familia. "Cuando mi mamá me lo dijo, y mis tías y tíos del lado de mi papá me lo dijeron, me sorprendió", comentó.

Un par nació en marzo, otro en diciembre Crédito: Los Angeles Times

Wolliston también descubrió que sus dos abuelas, ambas fallecidas, habían sufrido la pérdida de gemelos durante el parto. "Ellas ya no están aquí, así que siento que me están cuidando", sostuvo.