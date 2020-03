Los gestos de sorpresa de las alumnas de la escuela visitada cuando la duquesa se acercó a saludarlas. Crédito: Instagram Sussex Royal

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de marzo de 2020 • 12:57

En una de sus últimas apariciones oficiales que culminarán el próximo 31 de marzo , Meghan Markle quiso sorprender a los alumnos de una escuela de Londres para celebrar el día de la mujer.

La visita fue un día antes del festival de música de Mountbatten en el Royal Albert Hall, donde los duques de Sussex deslumbraron combinados en rojo: ella con un vestido con capa y él en una de las últimas apariciones con el uniforme de capitán general de la Marina Real.

El viernes la duquesa se dirigió al Robert Clack Upper School de Dagenham, una zona ubicada al este de Londres. Meghan fue recibida con aplausos y gestos de sorpresa por parte de los alumnos de la escuela. El salón de actos de la institución fue el lugar elegido para su discurso: "Cuando pensamos sobre lo que quería hacer para el Día Internacional de la Mujer para mí era increíblemente importante estar con las mujeres del futuro. Y son todas ustedes, las jóvenes de aquí, al igual que ustedes también, los varones, los que juegan un papel fundamental en esto".

Después de su discurso de empoderamiento, Meghan conversó en privado con algunas de las alumnas de la escuela. Crédito: Instagram Sussex Royal

La elección del lugar no fue al azar. En 1968, 187 costureras que trabajaban en la fábrica de autos Ford de Dagenham organizaron una huelga para reclamar por la igualdad salarial. Y ganaron. El hecho fue clave porque marcó un antecedente para la creación de la ley de igualdad salarial que el gobierno británico presentó en 1970.

A propósito del caso, Meghan presentó a Geraldine Dear, una de las mujeres que impulsó aquella histórica huelga. "Ella es el mejor ejemplo de que no importa lo pequeña que te sientas o en qué lugar estás en la escalera social; no importa el color de piel, ni el género. Todos tenemos una voz y el derecho a levantarla por lo que es justo ", aseguró la duquesa durante su discurso que finalizó con un llamado a "valorar y apreciar a las mujeres de sus vidas y también a dar el ejemplo a los hombres que no lo hacen de la misma manera".

Después de las formalidades protocolares, Meghan saludó a los alumnos y juntos posaron para una foto haciendo con los brazos el símbolo de la igualdad.