SOS pelo. Ocho datos para agendar que te pueden salvar la melena

No es que queramos agregar un ítem más a la check list de tareas que nos mantiene superexigidas, pero es innegable que el estado de nuestros pelos es tema de conversación en muchos de nuestros chats. Más allá de la tintura, que podemos elegir o no, nuestros cortes ya perdieron la forma y, según una encuesta de For Me Insights, el 60% de las argentinas extraña ir a la peluquería para sentirse renovadas y tener un tiempo solas.

En la búsqueda de recuperar el brillo, el grosor y el movimiento de nuestro cabello (y también, por qué no, visibilizar una industria que le está buscando la vuelta a su negocio, que se vio 100% afectado por las medidas de aislamiento), armamos esta lista de datos hair friendly para que tengas algo menos de lo que preocuparte.

1. Salvataje de color

Si ya estás cansada de verte el pelo amarillo, ya sea por una decoloración o porque tus canas se volvieron amarillentas, una de las mejores opciones para resolverlo estando en tu casa es lavarte con un champú con pigmentos azules o violetas y dejarlo actuar cinco minutos antes de enjuagar. Si el tono de tu pelo no está tan mal, con hacerlo una vez por semana está bien; si está muy mal, podés reemplazarlo por el que usás habitualmente. Atenti: cuando lo uses, ponete guantes, ya que te puede manchar.

2. Videocorte

La estilista Ale Lamensa no estaba segura de poder lograr "dirigir" un corte por videollamada, pero lo probó con una clienta y quedó impactada con el resultado. Se agenda un turno y Ale te llama con cámara y va guiando el corte paso a paso casi de manera artesanal. Para poder hacerlo, solo tenés que tener buena luz, una tijera con filo y buena predisposición para convertirte en tu propia estilista. Ah, a la cita tenés que llegar con el cabello lavado y secado al natural, sin productos aplicados. Para consultar precios, contactala en @alelamensa

3. Perfilado virtual

Lo que hace Luchi Numer es trabajar con una foto gigante de tus cejas. En una llamada y compartiendo la pantalla de Photoshop por Zoom, Luchi te va indicando qué pelito sacar, uno por uno. Es como si ella te estuviera perfilando en vivo. No hay forma de que falles. Es una sesión de una hora, y los resultados son increíbles. El costo es de $1580 y podés sacar turno en la web www.estudionumer.com

4. Tijeras

Para cortarte, es clave usar una tijera exclusivamente de pelo ya que, si usás la de papel o de tela, lastima mucho las puntas. Si no tenés, hay muchas que se venden online. Cuando compres, te vas a encontrar con un numerito que equivale al tamaño de la tijera. Por ejemplo, 5 es para una mano chica, 6 para mano mediana y 7 para mano grande.

5. Baño de crema

Aplicarte un tratamiento nutritivo una vez por semana puede ayudar a devolverle vida. Paso a paso: Lavalo dos veces con champú y secá con toalla / Aplicá el tratamiento mecha por mecha masajeándolo de arriba hacia abajo (desde la nuca) / Atalo con un broche y dejalo actuar 15 minutos / Enjuagalo con abundante agua y listo. BC Bonacure Peptide Repair (Schwarzkopf / $1480).

6. ¿Cómo teñirse por primera vez?

¿Cómo hacer que dure más?

No lo laves todos los días.

Evitá agua muy caliente, esta dilata las cutículas.

Cuando lo seques con la toalla, evitá refregarlo. Solo presioná para sacar el excedente de agua.

Evitá, lo más que puedas, secadores y planchitas.

7. Color delivery

Los kits de tinturas que están enviando algunos estilistas incluyen una consulta previa vía videollamada para poder armar el color artesanalmente y tutoriales con la forma de preparación y aplicación. Dos buenas opciones:

Delivery Perla : tiene 3 kits en boxes muy cancheras (desde $3000).

: tiene 3 kits en boxes muy cancheras (desde $3000). Romina Sarlinga: con la preparación de tu color exacto (desde $950).

8. Kit para peinarte

Secador profesional Full Technology 5000 Teknikpro (Las Margaritas / $3990).

Secador. Cuanto más potente, mejor, ya que el secado con poco aire hace que el pelo se erice. Planchita. La eficacia de la planchita se mide por su calidad; a mayor temperatura, mayor resultado. Buclera. Cuando pienses en comprar una buclera, lo primero a tener en cuenta es qué tamaño de rulo o bucle te gustaría lograr, ya que de esto dependerá el grosor de tu buclera: hay de 16 mm, 19 a 25 mm y, las más grandes, de 33 mm. El grosor de cada buclera determinará un bucle más cerrado o abierto.

Expertos consultados: Romina Sarlinga. Estilista. @rominasarlinga. Martín Ghione. Técnico colorista de Issue.