"Soy picante, paso de 0 a 100 en nada", confesó Maru Botana sobre su intimidad

28 de octubre de 2019 • 15:29

La chef Maru Botana dejó de lado su timidez para dar detalles de su vida sexual luego de 22 años de matrimonio.

En el marco de una entrevista para el programa Modo Sábado, Maru admitió ser una mujer muy apasionada: "Soy picante, paso de 0 a 100 en nada. Tengo un costado sexy y salvaje".

La cocinera está casada hace 22 años con Bernardo Solá y afirma que la pasión sigue intacta entre ellos. Hace un tiempo, Maru había confesado en el programa PH, todos los lugares donde había tenido sexo: "Yo me divertí mucho en mi vida y lo conocí a Berni y lo que más me gusta es que me divertido horrores: mucho auto y mucha ducha".

Hasta llegó a admitir que en una oportunidad la abuela de Solá los descubrió teniendo sexo y en otra ocasión tuvieron relaciones arriba de un caballo: "Él es muy divertido, muy loco, calentón, y le va cualquier cosa. Es un hombre muy de campo y se ve que su fantasía era hacerlo arriba de este animal, y bueno. ¡Dale que va! Yo me entrego", confesó.