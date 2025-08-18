SPYDER llega a la Argentina de la mano de Scandinavian

Spyder, la marca especializada en indumentaria técnica para deportes de nieve, aterriza en la Argentina a través de Scandinavian, la cadena multimarca enfocada en montaña y aventura.

Fundada en 1978 en Boulder, Colorado, por el exesquiador olímpico David Jacobs, Spyder se convirtió en referente internacional por su desarrollo en prendas de alto rendimiento. Hoy viste a atletas de elite y equipos nacionales, con colecciones que se destacan por la tecnología aplicada a la resistencia en condiciones extremas y la libertad de movimiento.

Su oferta abarca líneas de ski, fitness y lifestyle, con opciones para hombres y mujeres. La marca tiene presencia en Norteamérica, Europa, Medio Oriente, Corea del Sur, Japón, Australia y China. Con la Argentina como nuevo destino estratégico, Scandinavian será el responsable de su distribución en tiendas físicas y a través de su canal online.

“Spyder representa el espíritu del outdoor con una mirada técnica y de vanguardia. Nos entusiasma sumarla a nuestro porfolio para ofrecer a nuestros clientes productos que hasta ahora solo podían conseguir en el exterior”, señalaron desde la firma local.

La colección debut incluirá camperas térmicas, trajes de ski, polars y accesorios, con foco en materiales de alto rendimiento, aislamiento térmico, movilidad y un diseño contemporáneo pensado tanto para la montaña como para el après-ski.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.