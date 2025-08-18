LA NACION
Content LAB para Scandinavian
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

SPYDER llega a la Argentina de la mano de Scandinavian

La icónica marca de outdoor aterriza en el país con lo último en indumentaria técnica de ski, fitness y lifestyle

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'

Spyder, la marca especializada en indumentaria técnica para deportes de nieve, aterriza en la Argentina a través de Scandinavian, la cadena multimarca enfocada en montaña y aventura.

Fundada en 1978 en Boulder, Colorado, por el exesquiador olímpico David Jacobs, Spyder se convirtió en referente internacional por su desarrollo en prendas de alto rendimiento. Hoy viste a atletas de elite y equipos nacionales, con colecciones que se destacan por la tecnología aplicada a la resistencia en condiciones extremas y la libertad de movimiento.

Su oferta abarca líneas de ski, fitness y lifestyle, con opciones para hombres y mujeres. La marca tiene presencia en Norteamérica, Europa, Medio Oriente, Corea del Sur, Japón, Australia y China. Con la Argentina como nuevo destino estratégico, Scandinavian será el responsable de su distribución en tiendas físicas y a través de su canal online.

“Spyder representa el espíritu del outdoor con una mirada técnica y de vanguardia. Nos entusiasma sumarla a nuestro porfolio para ofrecer a nuestros clientes productos que hasta ahora solo podían conseguir en el exterior”, señalaron desde la firma local.

La colección debut incluirá camperas térmicas, trajes de ski, polars y accesorios, con foco en materiales de alto rendimiento, aislamiento térmico, movilidad y un diseño contemporáneo pensado tanto para la montaña como para el après-ski.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION
Más leídas de Lifestyle
  1. Cómo cocinar las papas para que sean saludables
    1

    Cómo cocinar las papas para que sean saludables

  2. El simple ejercicio para dejar de roncar en las noches, según un especialista de California
    2

    El simple ejercicio para dejar de roncar en las noches, según un especialista de California

  3. Arreglaba autos con su padre y junto a su hija armó el motor de un jeep IKA
    3

    Arreglaba autos con su padre y le transmitió a su hija la misma pasión: en dos semanas armó junto a ella un jeep IKA

  4. Los abandonaron porque eran “demasiado” para cuidar, y al rescatarlos recibieron una noticia que los dejó mudos
    4

    Los abandonaron porque eran “demasiado” para cuidar, y al rescatarlos recibieron una noticia que los dejó sin palabras

Cargando banners ...