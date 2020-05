Stefi Roitman. Sus padres conocieron a su suegro, Ricardo Montaner, por Zoom

Desde Miami, donde está haciendo la cuarentena con su novio, Ricky Montaner, la actriz y bailarina cuenta detalles sobre su nuevo presente Fuente: HOLA

Los planes que Stefanía Roitman (25) tenía para este año cambiaron radicalmente por la pandemia y, lo que comenzó como una escapada de amor a Miami, para reencontrarse con su pareja, Ricky Montaner (29), terminó con ella viviendo en un nuevo hogar, donde transita la cuarentena junto a toda la familia Montaner. "Tenía pasaje para volverme a fin de marzo, pero cuando Alberto Fernández anunció que se iban a cerrar las fronteras, tuve que decidir si me sacaba un pasaje nuevo para viajar más rápido, o si me quedaba acá. Si me volvía antes del cierre de fronteras, igualmente iba a tener que estar encerrada y aislada de mi familia en mi departamento. Por eso, hablé con mis papás y con Ricky, y entre todos llegamos a la conclusión de que lo más prudente y contenedor para mí iba a ser quedarme en Miami unos días más", le confiesa la actriz y modelo a ¡HOLA! Argentina .

-¿Intentaste anotarte en los vuelos de repatriación?

-No, la realidad es que me di por vencida. Mis seres queridos veían que yo estaba tranquila, que me estaban cuidando bien, y a pesar de que me dicen que me extrañan, me acompañaron en mi decisión. Hablo todos los días, y con las videollamadas no nos extrañamos tanto. No es lo mismo cuando hacés un viaje de varios meses, pero tenés fecha de vuelta. En este caso, el hecho de no poder volver me hace extrañar más, pero no me arrepiento de haber tomado esta decisión, porque estoy rodeada de mucho amor.

-Para tu familia debe ser muy difícil no saber cuándo vas a volver.

-Sí, pero como me ven feliz, están bien. Además, también tuvieron la posibilidad de hablar con Ricardo y Marlene, los papás de Ricky, y eso los dejó más tranquilos. Fue una presentación virtual para que se conozcan y vean con quién estoy conviviendo. Tuvieron una conversación de padres a padres.

-¿Cómo es Ricardo Montaner como suegro?

-Es lo más, como su mujer y los hermanos de Ricky... Para mí es raro hablar de ellos, porque ya los siento como mi familia, pero

son como se muestran: muy amorosos, respetuosos, divertidos y solidarios. Tengo solamente adjetivos positivos para describirlos. Mi estadía se extendió más de lo esperado y me tratan como una más de la familia, como si estuviese de novia hace mucho tiempo.

-Con Ricky oficializaron su noviazgo en enero y a los pocos días les tocó convivir, ¿cómo lo llevan?

-Nos conocemos desde noviembre, pero desde principio de año que empezamos a viajar y a formalizar nuestra relación. Nunca esperamos esto, nuestros planes desde marzo en adelante eran otros. La idea era continuar cada uno con su trabajo, pero por la pandemia todo se detuvo. Así que nos encontramos conviviendo sin quererlo, pero lo estamos llevando muy bien. No sé cómo vamos a hacer cuando se levante la cuarentena, nos va a costar.

- ¿Qué fue lo que te enamoró de Ricky?

-Fue un amor inesperado. Me enamoró su sentido del humor, es respetuoso, cariñoso y muy divertido. Es muy generoso, antes de estar de novios ya me sentía querida por él, y eso me atrajo desde el primer momento.

-Tu cuñada, Evaluna se casó muy joven, ¿les gustaría seguir sus pasos?

-No sé. Admiro y amo la relación que tiene Eva con Camilo, me parece hermosa. Tienen una filosofía del amor muy linda, pero cada pareja es un mundo. Lo que se tenga que dar entre Ricky y yo, se dará con el tiempo. Veremos.

-¿Pensaste en seguir tu carrera en Estados Unidos?

-Por un lado, sí. En este tiempo que estuve acá tuve contacto con gente y marcas nuevas, pero no quiero descuidar mi trabajo en Buenos Aires. Amo mi país y lo que hago allá. Así que creo que estaré yendo y viniendo, adaptándome a las posibilidades que me salgan. Hay mucho que se puede hacer de manera virtual, iremos viendo con el tiempo. Por ahora todos los proyectos que tenía se pospusieron, pero no me quedo quieta, sigo haciendo castings de manera virtual. Tomé clases de neutro y de inglés, no dejo de formarme.

-¿Ricky te da consejos para tu carrera?

-Sí, y me encanta confiar en mi pareja. Es una persona con mucha experiencia y su carrera tiene muchos puntos en común con la mía.

-¿Son celosos?

-Para nada. A mí me encanta que tenga miles de seguidoras mujeres, ¡es un bombón! Y él tampoco tiene problema, hasta me ayuda a elegir en qué foto o video salgo mejor. Me cuida mucho y me contiene en todo sentido.

"Mi estadía se extendió más de lo esperado y [los Montaner] me tratan como si fuera una más de la familia. Estoy muy agradecida", sostiene la it girl Fuente: HOLA

Hicimos una videollamada para que mis papás conozcan a los papás de Ricky y vean con quién estoy conviviendo. Tuvieron una conversación de padres a padres Stefania Roitman

