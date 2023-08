Jimena Barrionuevo PARA LA NACION

Tenía entonces seis años. Y aunque su vida había estado vinculada al agua desde mucho antes de que él naciera, ese evento lo marcó por completo. Era un 4 de diciembre de 1989 cuando los medios de todo el país comunicaron que el motonauta argentino Daniel Scioli había sufrido un accidente que casi se cobró su vida.

Poco después de las 11 de la mañana, Scioli y su copiloto salieron desde Zárate para unir el trayecto con la ciudad de Rosario. Ya a la altura de Ramallo, a bordo de la nave Frigidaire Turbo se toparon con un buque carguero que circulaba en dirección opuesta. En cuestión de segundos ocurrió lo que nadie esperaba: el buque generó una ola y provocó que la lancha saliera despedida hacia el cielo. En aquel momento, como los habitáculos de las embarcaciones eran abiertos y no existían las cápsulas, el brazo de Scioli quedó adentro y el resto del cuerpo por fuera del vehículo. El argentino comenzó a desangrarse por su herida y urgía que recibiera atención médica.

La ilustración que hizo El Gráfico en 1989 sobre el accidente de Scioli en lancha. Archivo La Nación. Archivo

El milagro de la lanchita

“El primer recuerdo que tengo es cuando me encuentro en el río, con el casco que no me lo podía sacar, con el brazo adormecido, mirando a mi alrededor, en la nada. No había nada. Y de repente el milagro de que apareció una lanchita”, dijo Scioli en una entrevista con el diario Infobae.

La lanchita que menciona Scioli en su relato fue la embarcación que unió las historias de aquel niño de seis años y quien se convirtiera años más tarde en gobernador de la provincia de Buenos Aires. Conducida por los pilotos Christian Bühler y Roberto Casavecchia, quienes divisaron el accidente y rescataron a Scioli y a su copiloto del agua. “Mi padre competia en lanchas de carrera y fue quien rescató a Daniel Scioli cuando se accidentó y perdió un brazo. Esa experiencia fue traumática para mí. Desde ese momento, todo lo relacionado con el agua –las salidas en el velero de mi tío o en la lancha de mi abuelo- me generaba mucho miedo”.

“Fue una sorpresa y un descubrimiento”

Criado en la localidad de San Isidro de la provincia de Buenos Aires, Matías Bühler tuvo desde temprana edad contacto con todo tipo de embarcaciones. Sin embargo, el evento ocurrido en el accidente de Daniel Scioli lo había conmovido por completo. A tal punto que le fue necesario que hiciera de la mano de sus padres un trabajo interno a conciencia para superar lo que había vivenciado. Su padre, que había visto condiciones en él, lo invitó a inscribirse en el Club de Veleros Barlovento para que pudiera estar a tono desde sus comienzos con el ambiente competitivo.

No paró más. Comenzó su carrera como entrenador en 1999 y llegó a dirigir al equipo argentino de Optimist. Bajo su mando, ganaron los campeonatos mundiales de carreras por equipos de 2003 y 2005. Sin embargo, sentía que algo no había tomado el curso que él buscaba. Hacia 2006, luego de haber obtenido importantes resultados junto a su compañero Marcos Lamas en la clase 470 de yachting, decidió que era necesario barajar y dar de nuevo.

“La realidad de Argentina se sintió como una traba en el camino”

“Nos empezamos a chocar con algunas de las realidades más duras de la Argentina, que son la falta de recursos y la política. Eso empezó a sentirse como una traba en el camino. Para ese momento yo ya tenía claro que la vela era una manera de vivir. Estaba dispuesto a dedicarme exclusivamente al deporte. Pero me encontraba con grandes trabas para desarrollarme y conseguir una medalla olímpica. Ese era mi sueño”.

Por eso comenzó a investigar sobre la posibilidad de competir para Suiza, país del que su familia paterna tiene ascendencia. En 2009 concretó ese deseo. “Lo que me terminó de inclinar a favor de esa decisión fue que el año anterior había trabajado como entrenador para Santiago Lange y Carlos Mauricio Espínola. Obtuvimos una medalla de bronce en Beijing 2008. En esa instancia de puro orgullo y emoción, tener la medalla en mis manos fue una confirmación de que yo quería seguir buscando esa reconocimiento para mí. Por eso salté a la pileta y empecé a competir para Suiza sin haber medido mucho la profundidad del agua a la que me tiraba. Pero no me arrepiento en absoluto, creo que fue una decisión muy valiente que me puso donde quería estar”.

Con Santiago Lange comparte la pasión por el ciclismo.

La vida en Suiza fluyó sin problemas. De hecho, Bühler admite que el cambio más grande que sintió fue el de pasar de vivir con sus padres a tener un departamento para él solo. La motivación era tan grande que no había tiempo para reparar en otro tipo de pormenores. Trabajó como entrenador seis meses en un cantón suizo. Tenía un empleo, un coche y un apartamento. Con eso ya pudo empezar a mirar más de cerca su objetivo.

“El mar forjó mi carácter”

En 2013 se unió a otro proyecto olímpico, esta vez navegando junto a la suiza Nathalie Brugger en la clase Nacra 17. Obtuvieron podios en Campeonatos del Mundo y Copas del Mundo, y acabaron los Juegos de Río 2016 con diploma olímpico (7º). “En Suiza pude continuar con mi carrera profesional y armar una campaña olímpica casi de primer nivel. Fue un lujo. Las campañas anteriores yo había hecho malabares entre entrenamientos y trabajos en paralelo para poder pagar mi deporte. Hoy sé que imposible lograr resultados cuando uno tiene que dividirse y abarcar diferentes frentes a la vez”.

Poco después de haberse mudado a Suiza, se mudó a Barcelona. Estaba planeado de esa forma. La llamada del Alinghi Red Bull Racing le llegó en junio de 2021 y debió someterse a un proceso de selección con otro medio centenar de aspirantes. “Hace 14 años que vivo en Barcelona. Es mi hogar y el lugar donde nacieron mis hijos. Hoy a la distancia sé que el mar forjó mi carácter, que la naturaleza siempre manda y que si uno tiene los ojos abiertos es una gran escuela de vida”.

