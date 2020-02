Derrick Nnadi pagará los gastos de adopción de las mascotas Crédito: Instagram

4 de febrero de 2020

Existen diferentes maneras de festejar un título en el Super Bowl. Así lo entendió y lo comprendió Derrick Nnadi, el tackle defensivo de los Kansas City Chiefs, que vencieron el domingo a los 49ers de San Francisco por 31-20 y se coronaron campeones de la NFL.

Después de festejar y celebrar el triunfo histórico, Nnadi mostró su lado más humano y más social: decidió pagar los gastos de adopción de todos los perros del refugio de animales KC Pet Project para que sea más fácil para las personas incorporarlos a sus casas.

De esta manera, las mascotas ya están libres para ser adoptados por cualquiera que quiera darle un hogar y llenarlos de amor.

Los donativos de Derrick incluyen a todas las mascotas. Al ser consultado sobre este acto de caridad y solidaridad, el jugador explicó a la CNN sobre los motivos de sus acciones. "Toda mi vida siempre quise tener un perro. Al crecer no tuve una mascota, mis padres realmente no me permitían tener una".

El jugador confesó que en su último año de Universidad se dio el lujo de tener un perro, al que lo llamó Rocky. "Cuando conseguí uno por primera vez, fue muy tímido. Me hizo pensar en cómo otros animales, ya sean tuyos o de un refugio, se sienten asustados y solos", explicó el jugador de los Chiefs.