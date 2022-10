Talentos del futuro: el lugar para encontrar tu mejor versión

Creatividad, audacia e inspiración nutren al programa #TalentoSí que pone en valor las habilidades de los jóvenes que ingresan a ICBC.

El programa #TalentoSí de ICBC impulsa el desarrollo de los jóvenes dentro de la empresa con la mirada puesta en potenciar sus capacidades. ¿Cuáles se destacan? Los nuevos talentos llegan al banco con una gran flexibilidad, una mirada fresca y curiosa, con muchas ganas de relacionarse, aprender y descubrir un camino propio en el nuevo mundo de lo laboral que se despliega.

“En ICBC, los jóvenes talentos representan para nosotros evolución y cambio, nos enseñan y nos inspiran continuamente. Son curiosos y esta curiosidad es parte importante de su aprendizaje de todos los días”, señala María Dolores Olivero, Head of HR (Human Resources) del banco. Además, Olivero identifica otras cualidades de las nuevas incorporaciones que agregan un valor fundamental al programa: su capacidad de cuestionar, de preguntar y su audacia para encontrar respuestas y nuevas soluciones ante los desafíos que se presentan.

La autenticidad es parte del ADN de los jóvenes y es uno de los aspectos más valorados por el programa de ICBC.

Según María Alejandra Molina, Head of Talent, de ICBC, el programa #TalentoSí se vincula directamente con el claim del banco: “ICBC, sí” que se apoya en el concepto de la búsqueda y generación constante de experiencias positivas para toda su comunidad. Por eso, esta plataforma hace foco no tanto en la experiencia o recorrido laboral de los jóvenes sino en las habilidades que ellos traen y que el banco propone acompañar y desarrollar a través de diferentes desafíos en áreas de tecnología y negocio.

“Vemos que para el talento joven es clave generar comunidad y ser parte y, por eso, también participan en un espacio de Lab o laboratorio, en la construcción de soluciones para desafíos y oportunidades que surgen en el banco y donde ellos pueden aplicar lo que aprenden y a partir de eso generar valor, esto es sumamente positivo”, agrega Molina.

Un viaje digital

El estar en sintonía con la transformación digital es clave, por eso desde ICBC se promueve el aprendizaje, un liderazgo ágil y la conexión con la tecnología de avanzada apoyada en una fuerte experiencia digital y en la innovación.

"Las nuevas tecnologías de la transformación digital son parte de nuestros proyectos y negocios, por ello atraer, fidelizar y formar continuamente en tecnología es fundamental." María Alejandra Molina, Head of Talent, de ICBC.

En este contexto, el banco genera espacios llamados “IT Open Sessions”, liderados por referentes internos, para compartir aprendizajes, conocimientos y brindar una perspectiva sobre hacia dónde van sus principales proyectos vinculados con tecnología. Pero Molina y Olivero destacan que es un espacio interactivo en el que se brinda la posibilidad de preguntas y respuestas con el objetivo de contribuir a la construcción de una visión compartida sobre logros, desafíos y oportunidades. Además, en algunos casos pueden acceder a una plataforma online con más de 6000 cursos en línea con la necesidad de las nuevas generaciones de aprender “cuándo y cómo quieren”.

Otro de los aspectos que más valoran los nuevos talentos está relacionado con conectar con el propósito del banco, ese motor que impulsa el por qué y el para qué de cada día. “La ambición del banco es ofrecer soluciones innovadoras y superadoras para las personas y empresas de manera simple, sustentable y ágil y aquí es donde reside el punto de conexión con el que se identifican los jóvenes”, advierte Olivero.

De manera que, estos buscan pertenecer y sentirse representados en el ser y hacer del banco, sus valores y contribuciones a la comunidad. “Es importante promover un lugar de trabajo del cual se sientan orgullosos de pertenecer. Que sea un lugar que van a recomendar, al que van a invitar a sus amigos y a decirles: ‘vení que está buenísimo trabajar acá’”, sostiene Molina. Por otra parte, la agilidad y la colaboración son otros de los aspectos más valorados en lo que respecta a la manera de trabajar. Resulta sumamente relevante para ellos que se formen equipos colaborativos, con diversidad de miradas y opiniones, independientemente de las jerarquías, con toma de decisiones rápidas y procesos ágiles.

Otro beneficio que ofrece el banco a los jóvenes es formar parte de la Academia ICBC con foco en el upskilling y reskilling. Allí, a través de un ecosistema de experiencias de aprendizaje, desarrollo y negocio, adquieren habilidades vinculadas a las capacidades que ICBC busca potenciar como agilidad, data, tecnología y negocio.

Una app disruptiva

YOY es la aplicación de ICBC y la primera que ofrece contenidos de interés y soluciones financieras especialmente diseñados para la generación Z. “En YOY no hablamos de plata sino de cómo vivirla”, explica Andrea Blanco, YOY Business Lead & Head of Payments del banco. Asegura además que es gratuita y está pensada para jóvenes a partir de 18 años, sin comisiones de mantenimiento.

Esta app les brinda la posibilidad de tener una caja de ahorro y una tarjeta de débito virtual, como medio para llegar a experiencias de entretenimientos, viajes, gastronomía, tendencias, moda, fitness, tecnología y gamming con importantes beneficios.

“Atrae a nuevos clientes con una propuesta de valor totalmente diferente, mucho más cercana, con un lenguaje visual mucho más conectado con esta generación”, dice Blanco. Pero además asegura que los jóvenes talentos del banco quisieron sumarse al equipo de YOY en la búsqueda de experiencias disruptivas para los clientes. “YOY también fue un nuevo desafío para el banco porque cambiamos la metodología de trabajo hacia una ágil y dinámica en la que los resultados se ven sprint a sprint en un corto plazo, y eso hace que los chicos se motiven, vean la entrega de valor de cara a cliente”, explica.

Esto es lo que destaca Ana Goity de Achával, Business Analyst – Segmento Digital de YOY, quien entró al programa Talentos Sí el año pasado y luego de pasar por varias áreas trabaja actualmente en el proyecto de YOY. “Encontré mi lugar porque fue el espacio de trabajo en el que se unían varios aspectos que me motivan y que fui encontrando durante mi recorrido en el banco. Estoy ahora trabajando con los chicos de marketing y se suma el estar detrás de escena de una app que representa un aprendizaje continuo”, explica y destaca el grupo humano que encontró desde su llegada a ICBC, “cada equipo por el que pasé me recibió de la mejor manera, me abrieron las puertas de una manera súper cálida con ganas de que participáramos de sus proyectos activamente”, finaliza Goity.

Eso mismo es lo que destaca Blanco del equipo de YOY y que es una pequeña muestra de los valores que promueve ICBC, “es un grupo humano que va para adelante, que reconoce el trabajo que se hace entre todos y lo ven tan tangible y tan cercano que les genera el entusiasmo para seguir co creando”, finaliza.

