Temporada de Capricornio: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal para cada signo

El Sol es la fuente vital del zodíaco, y durante estos días está transitando por Capricornio, por eso hay energía capricorniana disponible para sintonizar, porque cuando el Sol recorre un signo, su energía configura el clima astrológico del mes.

El zodíaco es una secuencia y cada signo representa un momento que trae una disponibilidad energética. En este despliegue, Capricornio es el décimo: viene después de los tiempos sagitarianos, aquellos de confianza, optimismo y resolución del conflicto, en los que se encuentra sentido a una situación hostil y se la trasciende.

El momento capricorniano es el punto más alto del mandala zodiacal: cuando ya hay madurez suficiente para alcanzar la culminación del camino personal. En ese sentido, para la astrología, la energía de Capricornio invita a hacer balance de nuestro recorrido, ver si hemos logrado cumplir con nuestras metas y objetivos. Más allá de “ser de Capricornio” y tener o no en nuestra carta natal esta vibración, puede ser interesante conocer qué información trae para cada signo y ascendente esta propuesta del mes zodiacal y aprovecharla.

Aries

Para el Sol en Aries, es buen momento para madurar compromisos, hacerse cargo de lo que se pudo hacer y de lo que no en términos laborales, pero dejar las quejas. Para el ascendente en Aries sucede algo parecido: el Sol en Capricornio activa la zona de la carta natal asociada al desarrollo profesional y puede ser que esto ayude a terminar de definir decisiones laborales.

Para las personas de Aries es un buen momento para hacer un balance de fin de año

Tauro

Para el Sol en Tauro, la temporada de Capricornio es afín por su energía terrenal, concreta y con una propuesta tenaz. Puede ser interesante sintonizar la perseverancia no como terquedad sino como fruto del trabajo sostenido. Para el ascendente en Tauro, el Sol en Capricornio activa la zona de la carta natal asociada a la vocación, y puede ser una oportunidad para comprometerse con metas y proyectos sin perder de vista que los logros llevarán tiempo, paciencia y esfuerzo.

Géminis

Para el Sol en Géminis, la temporada de Capricornio sirve para no pasar por alto que algunas cosas requieren de tu compromiso y que a veces toca planificar. Para el ascendente en Géminis, se activa la zona de la carta natal asociada a lo íntimo y lo inconsciente. Es una gran oportunidad para asimilar si no corresponde revisar en ese plano de dónde viene cierto rechazo defensivo a la seriedad, pensar si no hay una rigidez en esa faceta. También es buen momento para madurar viejos duelos.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, la temporada de Capricornio lleva el foco 100% en la pareja. Puede ser para confirmar que una relación avanza, termina, o para dar respuesta a una situación que pide un cambio de dinámica de funcionamiento. Para el ascendente en Cáncer, también la energía acompaña para pensar en la situación vincular, porque se ilumina la zona de la carta natal asociada a la pareja y esto puede traer algún tironeo entre el deseo y la demanda. Es importante no caer en la exigencia especialmente en estos momentos de tantos eventos.

Leo

Para el Sol en Leo, la temporada de Capricornio es una oportunidad para pensar en cómo se da la administración del tiempo y la energía. Por ejemplo, puede ser una oportunidad para revisar las horas que se le dedican a cada ámbito vital y realizar un diagnóstico sobre eso. Para el ascendente en Leo sucede algo parecido porque se ilumina la zona de la carta natal asociada a la salud y la rutina. Es buen momento para poner en agenda chequeos médicos, abandonar algunos hábitos e incorporar otros.

Virgo

Para el Sol en Virgo, la temporada capricorniana acentúa lo propio. Energéticamente se produce un envión interesante para prestar mucha atención al fuero más personal, para trabajar la relación con uno mismo. Para el ascendente en Virgo, se activa la zona de la carta natal asociada a la identidad con vibración terrenal, concreta, determinada y esto ayuda a sintonizar la faceta eficiente, servicial y resolutiva de tu energía. Buen momento para decir: sí, soy así de genial organizando.

La temporada de Capricornio abrirá un período de introspección para Virgo Pixabay

Libra

Para el Sol en Libra, la temporada capricorniana trae una propuesta hogareña, con foco en la pertenencia y permite ver la centralidad estructural que tiene la familia en tus decisiones. Para el ascendente en Libra sucede algo similar, porque se activa la base emocional de la carta natal. Puede ser que toque ocuparse de cosas familiares (trámites, temas, conflictos) o bien que se modifique algo sobre el modo de funcionamiento. Ojo con la demanda.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, la temporada capricorniana permite sintonizar pensamientos serios, ambiciosos. Es una buena ocasión, también, para comprometerse con alguien o algún proyecto. Para el ascendente en Escorpio, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la comunicación, las preguntas y los vínculos fraternos con energía a largo plazo. Buen momento para cumplir objetivos e ir pensando cuáles serán las nuevas metas.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, la temporada de Capricornio lleva su energía al ámbito de los recursos y valores y pide mayor concentración. Esto puede sentirse como una evaluación o un momento de exigencia, de deber ser. Es bueno saberlo para tomar acción y ocuparse, ya que resolver y responder traerá alivio. Para el ascendente en Sagitario, se ilumina la zona de la carta natal asociada a los recursos y es buen momento para hacerse cargo de cierto de despilfarro y recalcular en función de las circunstancias reales. No necesariamente está mal que haya un freno a la fantasía.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, la temporada de Capricornio realza el talento innato de trabajo, disciplina y concentración. También la energía acompaña para el sprint final del año y así tachar de la lista todos los objetivos. Para el ascendente en Capricornio es buen momento para incorporar y honrar la propia seriedad, amigarse con ella como un don y no un obstáculo. Lo mismo sucede con tu capacidad resolutiva y eficiente: no la escondas, que sea tu orgullo.

La temporada de Capricornio realza las virtudes innatas de las personas nacidas bajo este signo Pixabay

Acuario

Para el Sol en Acuario, la temporada de Capricornio trae una vibración de cierre y final, preparara el terreno para un nuevo ciclo y eso, necesariamente, requiere dejar atrás algunas cosas. Para el ascendente en Acuario sucede algo parecido, ya que se ilumina la zona de la carta natal asociada a los cierres y los finales, y es una buena oportunidad para permitir que algunas cosas se diluyan y evaporen. Ayuda saberlo porque posiblemente surjan días con un ánimo enrarecido.

Piscis

Para el Sol en Piscis, la temporada capricorniana revive la sociabilidad, las ganas de interactuar con viejas y nuevas amistades, funciona como un recordatorio de que los grupos y los ámbitos colectivos pueden ser un lugar de bienestar si se comparten desde la afinidad. Para el ascendente en Piscis, sucede algo parecido porque se activa la zona de la carta natal asociada a lo colectivo y en ese sentido puede ser una oportunidad para organizar nuevos proyectos en red, especialmente en términos laborales.