Tendencia gastronómica. La “Caesar Burger”, una nueva apuesta para este verano

Dean & Dennys vuelve a apostar por la innovación con el lanzamiento de la Caesar Burger, una propuesta que combina la tendencia global del smash con uno de los sabores más reconocidos de la cocina veraniega. Se trata de la primera hamburguesa de pechuga de pollo smasheada del país, una técnica que logra una textura fina, crocante y jugosa al mismo tiempo.

Pensada para quienes buscan alternativas más frescas sin resignar sabor, la nueva creación se presenta como “la burger del verano”. La propuesta incluye pan de papa caramelizado, salsa Caesar exclusiva, lechuga repollada y queso en hebras, además de unas papas crinkle que completan el combo estacional.

Una campaña que apuesta al humor: “Smash The Summer”

Para acompañar el lanzamiento, Dean & Dennys presenta “Los Caesar”, una familia creada especialmente para la campaña “Smash The Summer”. El comercial relata en tono humorístico las vacaciones de Jorge y Graciela César —junto con sus hijos Nick y Jenny— rumbo a Mar del Plata.

La premisa es simple: si el apellido Caesar está en ensaladas, hoteles e incluso en la historia romana, ¿cómo no iba a estar en una hamburguesa? En esa lógica, el relato muestra cómo la nueva burger es el único elemento capaz de poner de acuerdo a toda la familia en medio del caos típico de un viaje de verano. Con estética fresca y guiños cotidianos, la pieza busca convertirse en uno de los spots más recordados de la temporada.

Presencia en la costa y acciones especiales

Con el foco puesto en el verano, la marca refuerza su presencia en los principales destinos turísticos. Habrá activaciones en Mar del Plata, Costa Esmeralda y puntos estratégicos de la Costa Atlántica, además de intervenciones especiales en lugares de alta afluencia como Chascomús.

El objetivo es consolidar a la Caesar Burger como una opción fresca y fácil de disfrutar bajo el sol, mientras los locales de Capital Federal y el Gran Buenos Aires mantienen su protagonismo.

Una propuesta pensada para la temporada

Desde la marca destacan que este lanzamiento representa su espíritu innovador y su búsqueda constante de sorprender al consumidor. La Caesar Burger ya se encuentra disponible en todos los locales del país y a través de las plataformas de delivery habituales, con una identidad pensada para convertirse en el sabor icónico del verano.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.