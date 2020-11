Tendencias de consumo: cómo potencian la llegada de productos innovadores

Nuevos consumidores, nuevas ideas Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Getty Images

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de noviembre de 2020 • 14:08

Este año desafiante nos hizo empezar a ver al mundo desde otros ojos, a muchos nos abrió la cabeza ver el impacto que está teniendo el ser humano en cómo vive, cómo se alimenta, cómo se transporta, y cómo todo esto está afectando a nuestro planeta. Belén Braun Solanet, Head of Marketing Argentina de NotCo, nos cuenta cómo las necesidades de los consumidores potenciaron la aparición de proyectos innovadores.

Las formas en que consumimos comenzaron a cambiar, los consumidores nos empezamos a rebelar y a exigir que las cosas se hagan de una forma diferente. Nos despertó y nos hizo comenzar a buscar formas de cambiar este impacto que estamos generando, logró potenciar a muchas ideas y proyectos que nacieron con un propósito de lograr un mundo mejor. Los consumidores finalmente están diciendo basta a formas y productos que solían consumir al darse cuenta del daño que generan, y esto está forzando a todas las grandes empresas a cambiar.

Productos con propósito

No solo están apareciendo productos en marcas o compañías existentes, sino que este cambio le está dando luz a proyectos innovadores más chicos que están queriendo revolucionar a la industria y que trabajan de una forma más consciente, buscando no cambiar nuestros hábitos sino la forma en la cual se hacen. Hoy se pueden conseguir cepillos de dientes de bambú, shampoos sólido, bolsas reutilizables y la nueva tendencia creciente de alimentos a base de plantas. Estos productos dejaron de ser un nicho que solo se encontraban en pequeños locales, a precios imposibles, sino que gracias a la globalización y la evolución en la tecnología ya empiezan a ser productos masivos que se pueden comprar en cualquier supermercado u online. En el pasado era difícil buscar información para entender una oportunidad de negocio, era caro comunicar un producto y muy complejo para poder vender y distribuir pero en la actualidad todo esto fue evolucionando.

Cómo sumarse a esta ola de innovación

Hoy ya dejamos de ser espectadores de lo que está pasando en el mundo. Es momento de tomar acción y también contamos con las herramientas para poder hacerlo. Es por esto por lo que es momento de activarnos y vemos como cada vez hay más emprendedores que inician con un propósito fuerte y logran generar un éxito.

Emprender no es necesariamente con un proyecto personal, sino que puede ser dentro de una empresa, como dice la real academia española: "acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro". Es arriesgar, es ponerse en un lugar donde no nos sentimos cómodos y enfrentar nuestros miedos e inseguridades sabiendo que no somos los primeros ni los últimos que nos va a pasar esto. La clave no es esperar una oportunidad que no nos genere esto, sino que es avanzar más allá de estas incomodidades.

Es importante tener en claro lo que se quiere lograr, la visión de ese proyecto y nunca perderla, es lo que tiene que guiar todas las decisiones y mantener consistencia sobre el negocio. Si bien tenemos que confiar en nuestro objetivo y en nosotros mismos, es muy difícil lograrlo solo, todos los proyectos más exitosos fueron un trabajo en equipo, con personas y opiniones diversas que ayudan a construir el todo. Esto es un punto muy importante a la hora de generar el equipo de trabajo y también la forma en la cual se va a trabajar, una visión autoritaria y narcisista genera ceguera en un negocio y limita no solo la posibilidad de crecimiento del proyecto sino que también la felicidad y crecimiento del equipo.

Por sobre todo esto, creo que hoy la clave está en que siendo conscientes de las cosas que nos preocupan en el mundo dejemos de ser espectadores, dejemos de tener miedo y limitarnos, sino que agarremos las riendas y veamos cómo podemos cambiarlas. No hay que esperar tener LA idea más disruptiva del mundo o la inversión más grande para hacerlo, necesitamos un propósito, un equipo y confianza de que lo podemos hacer.

Conforme a los criterios de Más información