Tiempo de lectura: 4 propuestas para regalar y autorregalarse libros

Empezó la Feria del Libro, ¡empezó la fiesta de la lectura! Y además de visitar el gran evento literario, puede ser un buen momento para aprovechar el empujón del amor a los libros y descubrir en qué otras plataformas y locales pueden disfrutarse. Porque un libro siempre es un regalo perfecto, tanto para otros como para uno mismo. ¡Y mucho mejor si es con descuentos de Club LA NACION! A continuación, un recorrido por algunas propuestas originales para tener diversas opciones a la hora de sumergirse en el mundo de la buena lectura.

Feria del Libro

La Feria del Libro siempre es una fiesta de mucha concurrencia.

La 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ya abrió sus puertas en el Predio Ferial La Rural hasta el 15 de mayo. Con sus 45.000 metros cuadrados, es la más concurrida en el mundo de habla hispana y uno de los eventos culturales más importantes del ámbito cultural. En ella pueden encontrarse más de 500 stands con 1500 expositores de editoriales de todos los géneros, tanto reconocidas como independientes. Siempre cuenta con ofertas, combos de libros y algunos hallazgos que no se consiguen fácilmente en otros lugares. Además, tiene 12 salas con actividades especiales como conferencias con autores de todo el mundo, presentaciones de libros, cursos, charlas, firmas de ejemplares, un festival de poesía y una jornada de microficción, entre muchas otras. Se puede visitar de lunes a viernes de 14.00 a 22.00 y sábados y domingos de 13.00 a 22.00.

LiBooks

LiBooks no solo acerca libros a la puerta de casa, también vuelve súper simple el proceso de búsqueda.

En esta librería online es imposible no encontrar el libro buscado, ¡y desde la comodidad de casa a un solo click! Aquí es posible buscar por autor, por temas (arte, infantil, poesía, humor, etc.) o por listas armadas con temáticas súper interesantes, como Universo Borges, diversidad y género e historias conmovedoras de animales, entre otras. A la vez, LiBooks es también una comunidad de apasionados por la lectura, de la que se puede ser parte registrándose como miembro (es gratuito y solo hay que dejar el nombre y un mail). Será un camino a relacionarse con otros lectores e intercambiar opiniones. Aquí también se puede reseñar y rankear libros, armar bibliotecas virtuales y listas personalizadas y marcar títulos como favoritos. Gracias a esto, LiBooks también puede recomendar libros, notas y novedades relacionadas con esos gustos e intereses. A la hora de comprar, la tienda cuenta con diversas formas de pago y realiza envíos a toda Argentina. Un dato no menor: hay posibilidad de realizar cambios.

FERA

Los libros de Fera combinan contenido y diseño con mucha gracia.

FERA, que significa salvaje en latín, es una tienda online con productos especializados en papel: libros, agendas, cuadernos y más. En el caso de sus libros, estos se destacan por combinar letras e ilustración en una presentación que hacen que sea un objeto para lucir y atesorar. En cada uno buscan acercar el arte, la creatividad, la literatura, e incluso el tarot con desafíos y ejercicios para todo público. Por ejemplo, tienen una versión de Un cuarto propio, la reconocida obra de de Virginia Woolf, con comentarios y herramientas que actualizan la lectura y la vuelven más accesible. Entre sus títulos se encuentran: Bitácora de arte, Tarot de artistas, Bitácora de lectura, Rituales para una vida creativa, Oráculo de mujeres autoras y Diario de viajes mágicos, entre otros. ¡Y algunos tienen su versión ebook!

Plickme

Plickme hace libros personalizados que son un regalo para toda la vida.

Para el que busca una propuesta bien original para regalar libros, Plickme es ideal. Este sello realiza cuentos personalizados para niños y niñas ilustrados a todo color. ¿Qué quiere decir personalizado? La historia que se elija llevará el nombre del niño, nieto, sobrino o esa persona especial en la tapa y lo largo de toda la historia. Los libros de Plickme pueden regalarse para cualquier ocasión, ya que las historias son atemporales; y transmiten valores enriquecedores como la responsabilidad, la solidaridad, la gratitud, la honestidad y la empatía. Además, cuentan con títulos que acompañan el crecimiento de los más pequeños: aprender las letras del abecedario, los números o los animales. Y tienen opciones para los más grandes con libros de frases y citas inspiracionales, y acerca de los signos del Zodíaco. Todos están disponibles en español, inglés y portugués.

El proceso es súper fácil y se realiza de forma online completando los datos en un formulario. Se previsualizar antes de finalizar la compra.

