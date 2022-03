Tiene 31 años, es residente de medicina y también “trabajadora sexual virtual”: “Me apasiona”

Se hace llamar la Doctora Mica. De día ejerce su profesión por la que estudió en la universidad, mientras que de noche hace un trabajo que comenzó como una aventura y la necesitada de probar cosas nuevas y hoy se trata de su campo de experiencia que además de generarle placer, le da un abultado ingreso monetario. La joven de 31 años es trabajadora sexual virtual y lo que comenzó como una nueva experiencia se convirtió en su actividad laboral principal y dejó la medicina en un segundo lugar.

Mica contó que lo que hoy en día la mantiene económicamente comenzó como una prueba hacia nuevas experiencias, en medio de su rigurosa carrera, hoy es su segunda profesión, la cual describe como webcamer o trabajadora sexual virtual. La decisión la tomó cuando le faltaban tres años para recibirse y, al terminar sus estudios, arrancó con la residencia médica, pero a los nueve meses la dejó. “Empecé haciéndolo para probar y me terminé copando”, contó en una reciente entrevista con Nosotros a la mañana (eltrece).

Doctora Mica

“Hoy en día es mi carrera principal, continúo mis estudios dentro de la medicina, pero trabajo 100% como trabajadora sexual virtual”, reveló sobre la decisión que tomó. Según asegura, el beneficio económico es el principal motivo por el que eligió esta actividad. Según la mujer, en la actualidad multiplicó por diez su sueldo en comparación a lo que ganaba como residente.

En este sentido, Mica no abandonó su profesión médica sino que sigue capacitándose en lo que respecta a la sexología clínica. Sin embargo, actualmente lo desarrolla en un segundo plano. En cuanto a su labor como trabajadora sexual virtual, la hace a través de plataformas con suscripciones mensuales y redes sociales, pero la metodología que más le gusta es la de usar webcams, donde realiza su performance frente a la cámara.

Si bien esto para la médica no es un problema, según expresó, cuando trabajaba en una institución médica fue reconocida por clientes. En este sentido, la mujer dijo que quienes la vieron en el otro rubro fueron tanto colegas como pacientes. Sin embargo, esto no le genera un conflicto, ya que se trata de su trabajo, manifestó. La misma posición mantiene en cuanto a sus relaciones amorosas. En ese sentido, dijo que se encuentra en pareja y su novio a veces hace colaboraciones con ella. “No le dan celos. Está todo muy charlado y él me conoció trabajando. Siempre fui sincera, nunca tuvo dudas”, afirmó sobre su actual situación romántica.

Mica sigue capacitándose en la medicina (Captura video Nosotros a la mañana)

Consultada por sus preferencias laborales, la profesional indicó que elige su trabajo virtual: “Me fascina mi trabajo. Me apasiona, trabajar de lo que a uno le gusta no tiene comparación”. Sin embargo, la residente de medicina expresó que intenta combinar sus dos trabajos ya que quiere enriquecer sus vivencias y ganar experiencia en ambos sentidos.