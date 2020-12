Tiene 74 años y se recibió de la universidad junto a su nieta de 22

Abuela y nieta se recibieron el mismo día. Fuente: CNN

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de diciembre de 2020 • 11:40

Dicen que nunca es tarde para aprender. Y Pat Ormond, de 74 años, es una prueba viviente de ello. Se recibió de la carrera de Licenciatura en Antropología, 42 años después de tomar su primera clase en 1978. Pero la familia Ormond no solo celebró a Pat: ese mismo día su nieta de 22 años también se recibía en la universidad de Tennessee. "Siempre supe que me iba a graduar de la universidad. Nunca supe que mi abuela también estaría allí", afirmó Melody Ormond.

Pat, que cumple 75 años este mes, tomó su primera clase en la Universidad Estatal de Kennesaw en Atlanta. Después de un semestre, se retiró para mudarse a Chattanooga, Tennessee. Pasó las siguientes décadas trabajando como contadora y criando a su familia, incluido el padre de Melody. Y aunque tomó una clase ocasional en UTC, dice que sus seres queridos continuaron alentándola para terminar su carrera, especialmente después de jubilarse.

"Definitivamente es más difícil y prefiero ir a clases presenciales", le dijo Pat a la CNN en relación al método online que se adoptó durante la pandemia: "Realmente disfruté de las discusiones y de poder interactuar con tanta gente de diferentes orígenes. No tener a esas personas alrededor lo hizo más difícil".

Fuente: Pat Ormond

Antes de la pandemia, Pat y Melody no tenían clases juntas. Melody suele bromear diciendo que su abuela prefería tomar clases por la mañana, mientras que ella, a menudo, dormía hasta tarde. Pero de vez en cuando se cruzaban mientras estaban en el campus. "Una de sus clases terminaba al mismo tiempo que la mía", comentó Melody. "La veía y solo gritaba 'nana' hasta que llamé su atención", relató.

Pat espera poder ser un ejemplo para otros estudiantes universitarios "no tradicionales" que quieran obtener sus títulos. "El aprendizaje nunca se detiene. Eso es algo que mi padre me inculcó cuando era más joven. No importa lo que hagas, el aprendizaje nunca se detiene", aseguró Pat.