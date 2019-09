Tiene 83 años y la rompe en Tinder

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2019 • 13:23

La abuela Hattie Retroage se niega a dejar que su sexualidad se marchite con la edad. Tiene 83 y solo sale con hombres más jóvenes: adoptó la idea del sexo casual y usa Tinder para encontrar pareja.

Pero, ¿por qué le encanta salir con jóvenes? Hattie le dio una muy buena razón a Barcroft TV: "Amo a los hombres más jóvenes porque están en medio de un logro, de una meta, existe la emoción de crear. Además ellos se emocionan con el placer femenino, muy diferente a cuando yo era más joven".

Hattie, que vive y creció en la ciudad de Nueva York, tiene dos hijos. Su hija, Rama, afirma que nunca se avergonzó de su madre, excepto por una vez, cuando descubrió que Hattie había pasado una noche en los dormitorios de una universidad de Nueva York.

Hablando de la vida amorosa de su madre, Rama dijo: "Es algo de lo que estoy orgullosa. Es algo de lo que presumir, no es algo que la mayoría de los hijos dirían", contó. Hattie dice que a menudo se la conoce como "comehombres" pero está tratando de revertir las ideas negativas asociadas a ese estilo de vida.

"Nunca estoy al acecho. Nunca me acerco a un hombre, los hombres siempre se acercan a mí", confesó. Aunque actualmente está soltera, dijo que tiene una "selección constante" de amantes casuales con los que se conecta a través de aplicaciones de citas como Tinder.

Desde que comenzó a usar la aplicación hace ocho meses, afirma haber conocido a cerca de 50 hombres. Su biografía de Tinder dice: "Hattie, 83, fascinante belleza mayor. Buscando un amigo / amante más joven y estable para una vida compartida de aventura y pasión. Sin pro-Trump y sin jugadores".

Aparentemente, no es raro que Hattie vea que hombres más jóvenes mienten sobre su edad en la aplicación de citas para que coincida con mujeres mayores. El hombre más joven con el que ha estado tenía 19 años, aunque ella insiste en que creía que él era mayor.

Como ex bailarina, Hattie afirma haber estado siempre en sintonía con su cuerpo y su sexualidad. Anteriormente estuvo casada por más de 25 años y dice que ella y su ex esposo tuvieron una "vida sexual maravillosa". Después de la separación con su ex esposo, ella puso un anuncio en el periódico buscando hombres más jóvenes. Y afirma que se vio inundada de mensajes y tuvo que "audicionar" a las parejas potenciales.

Hoy en día, se volcó a Tinder y conoció a una de sus citas más recientes: Shaun, de 33 años. "Shaun es un amor absoluto. Es un hombre muy sexual, yo soy una mujer muy sexual", contó la mujer.

Con muchos más partidos esperándola, Hattie dijo: "El objetivo de mi vida es cambiar la visión horrible y decrépita del envejecimiento y convertirla en algo emocionante. La profundidad de la vida no se puede evitar. Pero la superficialidad del buen sexo, eso es lo suficientemente bueno para mí".