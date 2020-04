Fuente: OHLALÁ!

Verónica Cerrato es la dueña y fundadora de Veganius, una casa de comida casera y vegana ubicada en el barrio de Palermo. Pero vero no solo es emprendedora, diseñadora gráfica y actriz; sino que, además, es Activista por los Derechos de los Animales.

A través de la cocina, Vero ingresa en la casa de muchísimas personas, logra sacudir las bases de una cultura, costumbres y alimentación basada en la explotación animal para colaborar en la construcción de nuevos paradigmas. "A los 20 años tomé decisiones que marcaron mi vida, entre ellas, la de no tener hijos, ya que preferí dedicar mis recursos a cambiar los paradigmas de muchas personas".

Una vida dedicada al activismo

Verónica se recibió de Diseñadora Gráfica, y su primer experiencia como emprendedora fue a través de la creación y puesta en marcha de su propio estudio de diseño, el cual mantuvo abierto durante 15 años mientras desarrollaba, en paralelo, actividades para concientizar sobre el veganismo en Argentina: "A los 20 años vi un video sobre la realidad de los mataderos en televisión que cambió mi vida e influyó en todas mis decisiones futuras a nivel personal y profesional. Decidí en ese momento dejar de comer animales. También decidí que al ser tan grave la situación y tan oculta, debería dedicar mis recursos a detenerla. No lo sabía en ese momento pero toda mi vida estaría orientada al activismo".

Así fue que comenzó a trabajar en ONGS locales, hasta que llegó a ser Directora para Argentina de dos ONGs Internacionales para la Defensa de los Animales, también se dedicó a organizar talleres para activistas, donde podía transmitir a otros lo que ella había aprendido, ya que en Argentina no existía ese nivel de trabajo profesional.

El momento de emprender

Entre activismo, capacitaciones y su trabajo como diseñadora, llegó un momento en el que sintió que tenía que hacer algo más: "Empecé a cocinar porque acá no existía la comida vegana como la conocemos hoy en día: no podía ni tomar clases de cocina. Pedí libros en el exterior, empecé a experimentar y adaptar algunas recetas al paladar argentino.Traduje recetas, fui aprendiendo, y, cuando vi que funcionaba, empecé a ofrecerlo a comercios."

Hay que situarse 11 años atrás, cuando nada era como lo conocemos hoy en día, cuando el veganismo y la lucha por los derechos de los animales no estaba en boca de todos y no podíamos imaginar aun que esta temática sería parte de la agenda mediática ni de charlas entre amigos y familia.

Vero recuerda cómo inició a comercializar su comida, y es imposible no emocionarse al ver el trayecto recorrido. Las primeras entregas fueron en Casa China, un local ubicado en el Barrio Chino, que hoy en día es referente ya que se puede encontrar de todo: "Allí tuve la primera heladera exclusiva para Veganius. Fue la primera heladera vegana en un super no vegano en Argentina. Iba 3 veces por semana a reponer la mercadería y cuando tuve el local no pude seguir abasteciéndola".

Veganius hoy

Los primeros dos años de Veganius, cocinó sola desde su casa. Luego, al comenzar a trabajar con Casa China, pudo contratar a dos amigas que la ayudaban para poder reponer mercadería con fluidez. Si bien en el 2009 registro la marca Veganius, el estudio de diseño lo cerró en el 2013, después de haber trabajado en él durante 15 años, "Yo sentía que tenía que estar con Veganius". El local lo abrió en el 2015, luego de haber cocinado durante 5 años en su casa, y haber estado todo el primer tiempo a puertas cerradas mientras se acomodaba.

Hoy en día, el desafío que tiene Veganius es innovar, ya que, a diferencia de lo que sucedía años atrás, "el nicho del veganismo se encuentra en pleno crecimiento en nuestro país y las propuestas gastronómicas crecen y se transforman constantemente", explica Vero.

"Mi objetivo es ser la primera marca de comida vegana del país y ser referente en el mercado local, brindando opciones de calidad de comida sin ingredientes de origen animal".

