La mujer y su parecido a la Duquesa de Sussex. Fuente: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de mayo de 2020 • 09:32

Christine Primrose Mathis tiene 32 años, es azafata y tiene una característica que la identifica: es increíblemente parecida a la Duquesa de Sussex, Meghan Markle .

La mujer comenzó a ser relacionada con Markle cuando esta participaba de la serie Suits, hace ya cinco años atrás. Al principio supo llevar bien el parecido hasta que Meghan se comprometió con el Príncipe Harry y su rostro comenzó a aparecen en todos lados.

Christine, quien vive en New Jersey, Estados Unidos, comenzó a recibir una mayor cantidad de miradas mientras caminaba por la calle. Buscándole un lado provechoso a la situación, se anotó en una agencia de parecidos para ver si podía explotar esta "virtud". Durante una visita a Londres , la gente no podía creer que Christine no sea la Duquesa: inclusive está por audicionar para interpretar a Meghan en una nueva película .

"Hace cinco años, cuando trabajaba como azafata, todos me decían que me parecía a la actriz de Suits. Entiendo el parecido, pero todo se intensificó cuando se comprometieron", explica la mujer, que asegura que siempre lo tomó como un halago porque "ella es muy hermosa".

Gracias a su parecido quiere personificar a Meghan en una película. Fuente: Caters News Agency

"Ahora solo quiero poder comenzar mi carrera como actriz. Estoy trabajando junto a mi agente para conseguir una audición. Sería un sueño", continua.

La Duquesa de Sussex, Meghan Markle. Fuente: Instagram Crédito: Instagram

Christine aprovechó las redes sociales para lograr una mayor llegada al público y hacerse conocer. "Publiqué un video en TikTok en donde estaba vestida como ella y la gente no lo podía creer". Y agrega: "Muchos me siguen porque como no pueden llegar a ella, me hablan a mi. Debo ser la segunda mejor opción".