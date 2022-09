Ubicación

Un balcón a la bahía en la ciudad más austral del mundo. Arakur, miembro de The Leading Hotels of the World, está emplazado sobre un balcón natural a 250 metros sobre el nivel del mar. Se ubica dentro de la Reserva Natural Cerro Alarkén, con cien hectáreas protegidas de turbales y bosque nativo de lengas, ñires y coihues.