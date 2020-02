Tijereta. 7 respuestas para entender de qué se trata esta posición sexual

Crédito: Shutterstock.

Como ícono, como un gestito con las manos, como guiño ¡y hasta como fiesta! En el mundo del sexo, la tijereta tiene su lugar ganado pero algunos no saben ni qué es. Acá te lo contamos.

¿Pero qué es la tijereta?

Es una posición sexual clásica entre lesbianas. Consiste en un frotamiento rítmico de vulvas y clítoris. El nombre viene de que visualmente, dos mujeres en esa posición, parecen tijeras abiertas y encastradas.

¿Es la posición lésbica más popular?

Puede que lo sea. De ahí devienen muchos aforismos sobre ser lesbiana ("ella hace la tijereta", "ella tijeretea"...). Además, no se trata de un localismo, sino que es un término utilizado internacionalmente (Scissor Sisters, además de ser una banda, remite a esto). A esta altura, la imagen de las tijeras es un símbolo universal. En Argentina, la fiesta lésbica más popular se llama Tijeretazo y se hace en Capital Federal.

¿Es la única posición las lesbianas hacen?

¡Claro que no! El porno mainstream ha contribuido a crear en el imaginario que las lesbianas no hacen otra cosa más que abrirse de piernas y rozarse entre sí pero esta concepción se pierde la gran riqueza de estímulos que conoce este mundo.

¿Por qué se considera que la tijereta es "contestataria"?

La tijereta rompe con el mito heterosexista de que el verdadero sexo es el sexo con penetración. El "mete y saca" obligatorio queda totalmente desterrado de esta posición en la que un pene realmente no es necesario ni deseado. Además, claro, no se puede hacer con un hombre, al menos, no con los mismos encantos en textura y humedad.

¿Por qué una tijereta desarticula la clásica estructura de poder en las relaciones?

En la tijereta, la concepción de activo-pasivo en la tijereta, queda dinamitada y el poder ya no puede pensarse tal como lo hacemos siempre. No hay alguien que domina y alguien dominado, alguien que da y alguien que recibe.

¿Qué se pierden las mujeres heterosexuales que nunca realizaron una tijereta?

La platea lésbica asegura que ¡orgasmos! No es ningún secreto que el universo de la satisfacción sexual entre chicas tiene una gran reputación, mucho mejor que la heterosexual que además, no pasa por su mejor momento. Para decirlo en criollo: son escandalosamente más las mujeres lesbianas que aseguran llegar al orgasmo siempre que tienen encuentros sexuales, que las hetero, en sus encuentros con hombres. Los estudios que lo aseveran señalan una diferencia de 80% versus 60%.

¿Por qué la tijereta nos intriga tanto como para estar leyendo una artículo sobre ella?

En los últimos tiempos hemos estado mucho más dispuestas a indagar en otras formas de sexualidad e Internet nos ha dado la posibilidad de "chismosear" sin exponernos en lo más mínimo. La tijereta, como sinónimo de otra manera de "hacer el amor", habla mucho más que de una posición. Hace referencia a una forma de concebir el sexo ya no como "juego previo versus sexo real" sino como una gran práctica en donde el órgano erógeno más poderoso de una mujer ¡es todo su cuerpo!

La periodista autora de la nota se especializa en sexualidad y trabaja en un sex shop.