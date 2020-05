Tik Tok es la red social del momento y no te podés quedar afuera. Fuente: OHLALÁ!

13 de mayo de 2020

Seguimos brindándote herramientas para potenciar tu emprendimiento en las redes sociales . Hoy es el turno de Tik Tok, la plataforma de videos cortos de origen chino, que se posicionó como una de las redes sociales más poderosas del momento, alcanzando más de 800 millones de usuarios activos cada mes. Como producto del aislamiento social que estamos enfrentando, en los últimos meses la plataforma logró dejar de ser usada principalmente por la Generación Z o Centennial para abrirse paso a todo tipo de audiencias, millones de personas alrededor del mundo que se están animando a meterse de lleno en la aplicación para entretenerse durante esta cuarentena. Hoy te proponemos conocer un poco más sobre esta red de la mano de Ana Sordo, Marketing Team Manager de Latinoamérica e Iberoamérica de HubSpot , líder mundial en las plataformas de inbound marketing y ventas inbound.

Si bien la plataforma Tik Tok continúa siendo ideal para aquellas empresas que tienen como consumidor objetivo a jóvenes de entre 18 y 24 años, el aislamiento social la ha vuelto atractiva para personas de mayor edad, convirtiendo a Tik Tok en un nuevo canal para que las marcas lleguen a sus consumidores de forma más orgánica y con una propuesta de contenido original. En Argentina, las marcas recién están incursionando en esta red social, por lo que las que las que incorporen primero a sus estrategias online esta plataforma podrán posicionarse de forma efectiva.

A la hora de emprender, Tik Tok presenta una gran oportunidad para los negocios que recién comienzan ya que la aplicación no se encuentra saturada de publicidad, por lo que los emprendedores pueden aportar contenido único y alcanzar a más usuarios. A continuación, 3 consejos para impulsar tu estrategia de ventas en Tik Tok.

1. Creá contenido más personal

El ecosistema de Tik Tok impulsa la creatividad de sus usuarios y apela constantemente al humor. Es por esto que, a la hora de pensar tu contenido en Tik Tok, es importante mostrar el lado más descontracturado de tu marca, como puede ser un detrás de escena de las personas que trabajan día a día en el emprendimiento o contenido humorístico sobre la industria en la que trabajás. A su vez, contar historias desde un punto de vista más relajado te va a ayudar a dar a conocer el lado más personal y humano de tu empresa, lo que va a ayudar a que las personas se identifiquen más con ella.

2. Elegí los influencers adecuados

Indudablemente, los influencers son grandes aliados para llegar a nuestros consumidores ideales. Sin embargo, para que una estrategia sea eficiente, es necesario trabajar en conjunto con perfiles que genuinamente le aporten valor a nuestro público objetivo y que generen contenido orgánico para Tik Tok.

Un ejemplo que demuestra cómo los influencers pueden ayudar a viralizar contenido en la plataforma es el film "Los Ángeles de Charlie", que se estrenó en nuestro país el año pasado. Como parte de la promoción de la película, la distribuidora convocó a 15 influencers para que suban su coreografía de "Don't Call Me Angel", el tema principal de la banda sonora de la película. ¿El resultado?, más de 129.000 tik tokers se animaron a sumarse al desafío y a compartir sus propias versiones del baile bajo el hashtag #CharliesAngelsUnite.

"Uno de los errores más grandes que cometen las marcas es el de trabajar en Tik Tok con los mismos perfiles de influencers que trabajan en Instagram. Tik Tok es una plataforma con un lenguaje propio y muy particular, por lo que sus usuarios buscan interactuar con perfiles que generen contenido siguiendo esos mismos códigos. Es por esto que los influencers que en Instagram tienen una alta cantidad de seguidores gracias a su posteos estéticos, no siempre se encuentran dentro de los perfiles más seguidos en Tik Tok, donde los posteos responden principalmente al humor, la creatividad y la música" explica Jaspar Eyears, CEO y fundador de la agencia de comunicación Another Company, que cuenta con un equipo especial destinado al marketing de influencers.

3. Pensá en modo challenge

El gran atractivo de Tik Tok son los challenges que se viralizan entre los usuarios. Estos mismos consisten en videos en los que las personas intentan hacer el mismo paso de baile compitiendo por quién aporta la mejor cuota de originalidad en el proceso. Una gran iniciativa para viralizar tu marca es crear un challenge propio que desafíe a tus consumidores a mostrarse de una manera más divertida. Por ejemplo, un emprendimiento de repostería puede hacer un challenge que implique realizar un paso de baile mientras se amasan galletitas, mientras que uno de ropa puede pedirle a los tik tokers que muestren sus productos de la marca de la forma más innovadora.

"Toda crisis es también una oportunidad, es por esto que momentos como este ponen a prueba la capacidad de los emprendedores de reinventarse y desafiar su originalidad. Aquellos que puedan integrar el mensaje de su marca a Tik Tok a través del humor y challenges podrán sin dudas generar un impacto inmediato en sus consumidores", concluye Ana Sordo.

