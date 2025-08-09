Todo para ellos: 6 propuestas para celebrar el Día de la Niñez

El Día de la Niñez es una gran oportunidad para celebrar la alegría, la imaginación y la creatividad de los más chicos. Por eso, en esta fecha tan especial, encontrar el regalo ideal que combine diversión y cuidado es fundamental para acompañar su desarrollo.

A continuación, una selección de marcas que ofrecen desde juguetes y ropa hasta experiencias únicas, pensadas para diferentes etapas y gustos. Descubrí todo lo que podés regalar con los beneficios de Club LA NACION para una celebración inolvidable.

Creciendo

¿Hay un bebé en la casa? Hay un regalo en Creciendo.

Sitio web: www.creciendo.com

www.creciendo.com Beneficio: 20% todos los días

20% todos los días El dato: cuentan con una gran variedad de rodados para todas las edades, desde andadores y correpasillos a bicicletas con y sin rueditas y monopatines

En Creciendo celebran el Día de la Niñez acompañando a las familias con todo lo que buscan para los más chicos. Con más de 50 años de experiencia, ofrecen cochecitos, cunas, juguetes, artículos de alimentación y seguridad para bebés y niños hasta 5 años. Trabajan con marcas líderes y priorizan la calidad, la funcionalidad y la atención personalizada.

Alparamis

¿Qué tal experimentar la magia de la Navidad en familia?

Dicen que, cuando dos lugares igualan su magia, se abre un portal capaz de atravesar el espacio y el tiempo. Eso es lo que ocurre entre Alparamis y la casa de Santa en el Polo Norte. Ahora podés vivir con tu familia una experiencia única: cruzar ese portal, llegar al mundo de Papá Noel y descubrir qué hacen él y sus ayudantes cuando no es Navidad y trabajan para llegar a tiempo con los regalos. Una sola reserva alcanza para toda la familia (hasta 6 personas) y puede ser un gran regalo para este Día de la Niñez.

Broer

Los looks más cancheros están en Broer.

Sitio web: www.broer.com.ar

www.broer.com.ar Beneficio: 10% adicional en compra online y presencial en productos de liquidación todos los días hasta el 31.8

10% adicional en compra y presencial en productos de liquidación todos los días hasta el 31.8 El dato: su línea de básicos es infaltable, con algodón de excelente calidad, cortes versátiles y una paleta de colores neutros que combina con todo

Una propuesta de indumentaria que vale la pena descubrir es Broer, una marca pensada para acompañar el crecimiento de los chicos. Sus prendas combinan diseño actual con suavidad y practicidad, ideales para el día a día. Esta temporada de invierno se destacan sus camperas, sacos y sweaters, perfectos para abrigarse con estilo.

Wabro

Los juguetes más deseados y en tendencia pueden encontrarse en Wabro.

Sitio web: www.tiendawabro.com.ar

www.tiendawabro.com.ar Beneficio: 25% en compra online todos los días

25% en compra todos los días El dato: ofrecen una buena variedad de mochilas, cartucheras y luncheras durante todo el año

Wabro es una juguetería con más de 15 años en el mercado, reconocida por su estilo joven y su capacidad para seguir de cerca las últimas tendencias. Distribuye grandes marcas y productos licenciados como Cry Babies, Fisher Price, LOL y Hasbro. Su propuesta para la primera infancia es especialmente atractiva: sonajeros, encastres, juegos didácticos iniciales, vehículos y opciones para armar una plaza seca en casa. Calidad, variedad y juego asegurado para este Día de la Niñez.

Kids Point

Kids Point ofrece opciones para todas las edades y gustos.

Sitio web: www.kidspoint.com.ar

www.kidspoint.com.ar Beneficio: 20% en compra online y presencial todos los días

20% en compra y presencial todos los días El dato: cuenta con opciones de pago en cuotas sin interés y envíos gratuitos en compras superiores a $100.000

Kids Point es una juguetería que combina experiencia, variedad y atención personalizada, Ideal para encontrar regalos originales y didácticos para el Día de la Niñez. Con una amplia gama de productos que abarca desde la primera infancia hasta juegos para niños más grandes, ofrece marcas reconocidas como Lego, Mattel, Playmobil y Li’l Woodzeez.

Grisino

Los colores vibrantes y las combinaciones alegres son uno de los sellos de Grisino.

Sitio web: www.grisino.com

www.grisino.com Beneficio: 10% adicional en compra online y presencial en productos de liquidación todos los días hasta el 31.8

10% adicional en compra y presencial en productos de liquidación todos los días hasta el 31.8 El dato: recientemente incorporaron a su colección un modelo clásico de Mini Melissa, ofreciendo las icónicas sandalias “Possession” en talles que van del 19 al 35

Grisino es una marca argentina de indumentaria infantil reconocida por su estilo lúdico y creativo, ideal para niños y niñas de 0 a 12 años. Su concepto “ropa para jugar” se refleja en prendas con estampas originales y colores vibrantes, pensadas para acompañar cada momento del crecimiento. Desde su fundación en 1995, revoluciona el mercado local con diseños innovadores y una propuesta divertida que invita a la imaginación.

