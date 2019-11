La odisea del hincha de River para llegar a Lima y ver la final de la Copa Libertadores.

Tres dólares, cuatro mil pesos y el amor hacía los colores de River Plate fue todo lo que necesitó un hincha para viajar a Lima haciendo dedo desde Once, Buenos Aires.

Se llama Jonás Bonfigli, es hincha y fanático del equipo de Gallardo y no iba a perderse la final de la Copa libertadores por nada en el mundo. Decidió tomar un primer colectivo "barato, que no tenía nada, ni aire acondicionado" desde Once y llegó a Jujuy.

Allí cruzó a San Pedro de Acatama y reveló que la manera fue a "dedo". En una entrevista con ESPN, el joven cronicó toda su odisea para lograr llegar a tierra peruana y las risas no pudieron contenerse.

"Estuve en el Valle de la muerte, creo que se llama así, me llevaron a no sé dónde, en el medio de la nada donde no había nada... me llevaron al lago no sé cuanto, unos 10 kilómetros y yo tenía que seguir como 80 más", con autenticidad contó el joven y generó que desde el estudio hicieran hincapié (con risas) en lo despistado "y poco memorioso" que resultó ser el personaje.

"Nico Ponce, si estás viendo el video llevame de vuelta", dijo el hincha millonario luego de ser cuestionado por la forma en que regresaría a la Argentina. Jonás y su odisea coparon las redes sociales y poco tiempo tardó en recibir cientos de mensajes de apoyo por su pasión por el club.