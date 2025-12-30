Tommy Bistró: el restaurant con los mejores atardeceres de Punta del Este palpita la nueva temporada

El verano en Punta del Este tiene sus propias ceremonias. Y una de las más deseadas es sentarse frente al mar a ver cómo el sol se despide lentamente del horizonte. En plena playa Tío Tom, con vistas abiertas a Punta Ballena, Tommy Bistró vuelve a abrir sus puertas para transformar ese instante en una experiencia completa: paisaje, gastronomía, música, servicio en perfecta armonía.

El espacio combina el espíritu relajado de la playa con una estética contemporánea: madera, líneas simples y una ubicación privilegiada que invita a quedarse sin mirar el reloj. Sin estridencias, la propuesta acompaña el ritmo natural del día y se adapta a cada momento, desde la mañana hasta la noche.

Una carta de sabores pensada para disfrutar

La jornada comienza con desayunos servidos de 10:00 a 11:30, ideales para arrancar con calma y vista al mar. El almuerzo se extiende hasta las 16:00, dando paso a la merienda de 16:00 a 20:00. Durante toda la tarde la cocina permanece abierta para quienes buscan algo liviano mientras esperan el clásico sunset, acompañado por la música del DJ residente.

El chef Lisandro Dolian lidera una cocina de inspiración mediterránea que prioriza productos de estación y pesca local.

Sabores, cócteles y relax frente al mar

Al frente de la propuesta gastronómica se encuentra el chef Rafael Ezeiza, quien lidera una cocina de inspiración mediterránea, basada en productos de estación y pesca local.

La carta incorpora guiños a la cocina peruana y japonesa, y suma un sector exclusivo de sushi pensado para quienes buscan una experiencia más íntima. La cocina se destaca por cocciones lentas en horno de barro y kamado, donde el tiempo y el fuego real transforman cada plato en un recuerdo.

Este año se suma el exclusivo Sushi Room, un espacio pensado para disfrutar piezas frescas, creativas y de autor en un ambiente relajado y sofisticado.

Con la caída del sol, la barra se convierte en protagonista con una cuidada selección de tragos de autor, elaborados con ingredientes frescos y diseñados para acompañar el atardecer y extender la experiencia hacia la noche.

Cuando el sol cae, la barra cobra protagonismo con su selección de tragos de autor.

Experiencia que se vive frente al mar

Pensado también para celebraciones, Tommy Bistró cuenta con la infraestructura ideal para eventos privados, casamientos y encuentros especiales. Con capacidad para 220 cubiertos por turno, logra combinar la sofisticación de un restaurante con el encanto natural de la playa.

Durante el día, la propuesta se completa con el servicio de Tommy Beach Club, que ofrece camastros, reposeras, sombrillas y toallas para disfrutar del mar con total comodidad.

Para despedir el año, se celebra el clásico Reveillon- La Fiesta Punta: una noche única con menú especial, cócteles, música en vivo y DJ, brindando frente al mar bajo los fuegos artificiales (info en lafiestapunta.com).

Durante el día, Tommy Bistró se complementa con el servicio de playa de Tommy Beach Club.

Este verano, el ritual tiene nombre: Tommy Bistró – Playa Tío Tom. Punta del Este

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.