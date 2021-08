Trabajar por un dólar: cómo viven y quienes son los que ganan este sueldo en la isla de Java

A pesar de que la suma es muy baja, por más alto que esté el dólar, para obtener este puesto hay que recibir entrenamiento y demostrar ser aceptado. Una de las curiosidades de la vida en esta isla.

Silvina Reusmann

En algunas culturas, servir, es considerado un honor. Ciertas tareas o actividades que podrían tildarse de anticuadas o hasta indignas, para algunos pueblos siguen siendo en pleno siglo XXI, un privilegio. Esta es la experiencia de los más de 1500 abdi dalem, los “servidores reales” de Java, encargados de atender todas las necesidades del sultán por la magra suma de 1 dólar al mes. Si bien hay categorías dentro de los abdi dalem y no todos cobran lo mismo, el sueldo promedio no suele superar los 10 dólares mensuales que, aún con una inflación de proporciones épicas, solo alcanza para vivir una vida muy austera en la isla que supo ser famosa por estar en el TEG, uno de los juegos más populares del país (¿qué argentino no dijo alguna vez, Java ataca Australia?).

El templo Prambanan cerca de Yogyakarta en la Isla de Java, Indonesia

Pero quienes deciden seguir este camino de servicio esgrimen razones que nada tienen que ver con el dinero sino con la búsqueda de la felicidad y la paz interior. La relación entre el sultán y sus servidores está basada en la absoluta devoción aún hoy cuando los actuales abdi dalem no provienen solo de las clases más bajas sino que muchos de ellos tienen una fuerte educación en temas como arte o historia. Además, según los abdi dalem, las bendiciones del sultán Hamengkubuwono X, traen buena fortuna tanto para ellos como para sus familias. Pero para entender la devoción de estos peculiares servidores públicos hay que describir un poco el contexto en el que crecieron.

La milenaria cultura javanesa en la isla más poblada del mundo

La capital política de Java es la famosa Jakarta pero Yogyakarta detenta el título de capital cultural. Aunque actualmente el 90% de la población de Indonesia es musulmana, en Yogyakarta aún se mantienen las costumbres y tradiciones ancestrales de la milenaria cultura javanesa y ahí es donde los abdi dalem juegan un papel crucial ya que sobre ellos recae la responsabilidad de llevar a cabo todos los rituales y ceremonias del “kraton” o palacio real, la residencia del sultán y su familia desde 1755. Construido sobre la base del misticismo, la espiritualidad y el simbolismo que caracterizan a la cultura javanesa, el kraton está dividido en dos: en la superficie, los espacios abiertos donde se realizan los rituales y bajo tierra, un intrincado laberinto subterráneo para que se mueva la familia real.

Los abdi dalem usan distintos uniformes según sus tareas

Java, la isla más poblada del mundo (allí habitan más de 150 millones de personas), es parte de la república de Indonesia, un archipiélago conformado por más de 10.000 islas y ubicado en el sudeste asiático. Si bien en Indonesia hay un sistema de gobierno democrático, la provincia de Yogyakarta tiene un régimen especial. Allí funciona una monarquía liderada por el actual sultán, Hamengkubuwono X, un personaje muy respetado y particular que reina desde 1988. Este prestigio se debe fundamentalmente a su padre, quien fuera uno de los principales protagonistas de la independencia del país en su lucha contra Holanda, entre 1945 y 1949, y a su cercanía con el pueblo. Se lo considera un monarca humilde y empático, una característica extraña para aquellos que son considerados dioses en la Tierra. Hace pocos años, Hamengkubuwono X padre de cinco hijas, cambió su título para que pudiera leerse de forma neutra y sin género y así nombró a su primogénita, heredera al trono. Como era de esperarse, los hermanos del sultán lo acusaron de haberse vuelto loco y prometen pelear la decisión. Cuando su padre muera, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, que significa “Quien sostiene la tierra”, podría ser la primera mujer en gobernar el sultanato de Yogyakarta. Pero no será fácil.

Una Abdi dalem cruzando frente a la puerta del palacio del sultán

Cómo ser un abdi dalem y conseguir salario extra

Antes, ser un adbi dalem significaba estar dedicado 100% a las necesidades de la familia real pero ahora, para muchos de ellos, suele ser un trabajo de medio día que complementan con otro empleo que les permite generar mayores ingresos. Antes de ser aceptado como empleado del kraton, el candidato debía pasar por 2 años de entrenamiento y aprendizaje de todas las tareas que más tarde deberá ejecutar. Si durante ese tiempo demostraba destreza y devoción suficientes, era aceptado. En la actualidad, el palacio es visitado por turistas que en la entrada son recibidos por un abdi dalem que los guiará durante el recorrido. También son ellos los encargados de organizar las ceremonias donde son protagonistas los wayang, los populares títeres de madera a través de los cuales se cuenta la historia de la isla. También deben oficiar las competencias de arquería; los numerosos bailes tradicionales y mantener el kraton pristino e impoluto. Los adbi dalem tienen distintos uniformes que utilizan para las diferentes ceremonias y en ellos pueden admirarse su destreza para el batik, una técnica que nació en Java y consiste en trabajar con telas y, a través del teñido, armar complejos diseños. Algunos de los más bellos provienen de esta región de la isla.

Más allá de los abdi dalem y la particular historia de Java, no podemos dejar de resaltar otro dato curioso. En los alrededores de Java hay gran cantidad de volcanes, algunos tristemente célebres por los desastres que causaron cuando entraron en erupción. En 1969, se estrenó Krakatoa al este de Java, una fantástica película del cine clase B catástrofe que puso a la isla en el mapa. Pero, más allá del éxito del filme, su título es una de las mayores falacias geográficas de la historia de Hollywood ya que Krakatoa estaba al oeste de la isla, no al este, ¿nadie lo chequeó en un mapa? Al parecer, no lo creyeron necesario.

Silvina Reusmann

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project