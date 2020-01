Trámites y microchips para que el mejor amigo cruce el charco

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2020

PUNTA DEL ESTE.- Resulta inexorable en cualquier familia tipo con destino al este. Es que cruzar el charco con hijos y mascotas no habilita tirar un par de valijas en el baúl, y ya. De ninguna manera. Hay estreses mundanos preplayeros que solo tienen que ver con Uruguay y, bueno, a bancarse en silencio la peregrinación de trámites si el objetivo es tener, por ejemplo, Schnauzer libre & legal en La Barra de Maldonado.

Los requisitos exigidos por Senasa para lograr el bendito CVI son tantos que, si uno relaja en noviembre, el fin de año puede tornarse más pesado aún gracias a este baile sin fin (y efímero, ya que todo expira a los sesenta días).

Certificado de salud oficial (firmado por veterinario matriculado dentro de los diez días previos a realizar el trámite). Vacunación antirrábica, parvovirosis, moquillo, hepatitis, coronavirosis, leptospirosis. Desde ya, comprobante de desparasitación bien al día y la bendita leishmaniasis. Hay que demostrar que nuestro amado monstruo, que duerme entre edredones y no pisa la lluvia, está libre de esta enfermedad casi en extinción. Por lo tanto, a sacarle sangre y esperar los resultados del laboratorio.

Correa y panes dulces en mano con 30° a la sombra, cochecito con hijos y celular sostenido con el hombro, generalmente son las mujeres las que se hacen cargo de este show sanitario. Necesario, nadie lo duda. Exagerado tal vez. Y carísimo. Porque nadie, por más amor que le sobre, se inmola en el Senasa, esperando el sello final. Por lo tanto algunas veterinarias ofrecen cadetes, que cobran hasta 180 pesos la hora. Muchachos que vía whatsapp nos van contando que, a pesar de haberse colado y que sus contactos son Dios, llevan mañana y media de cola. Conclusión: mil quinientos pesos más que se suma a las vacunas, la sangre analizada y la nueva vedette, que es el microchip.

Desde el año pasado es absolutamente obligatorio identificar a la mascota con este sistema. "No les duele, es como un granito de arroz que ponemos bajo la piel a través de esta pistola", explica el veterinario. Hermoso. Una mancha más al tigre y sentir que así no lo podremos perder, una cuota extra de seguridad... Pero no. Resulta que no es un GPS sino una identificación inyectable, un registro que debe figurar en todos los papeles a la hora de entrar al país vecino.

Pesos, sudor y lágrimas muy merecidas porque ellos son parte de nuestras vidas. Y un arranque inevitable de querer ponernos los papeles de tocado cuando los inspectores del Senasa te dan la bienvenida y no te piden nada. Igual la ley es la ley, el deber es el deber y hacer las cosas bien siempre genera endorfinas.