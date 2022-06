“Tratá de colaborar, tenés un 0km”: el mensaje de un trapito que enfureció a una conductora

En la zona de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba, una persona amaneció con una sorpresa en el parabrisas de su automóvil estacionado. Al acercarse al mismo, observó que había un papel, con un pequeño texto, donde se le exigía un reclamo de un trapito que hace changas por la cuadra de su casa. Esta acción no fue tomada para nada bien por el dueño del vehículo, que decidió viralizar este hecho y las posturas se dividieron a favor y en contra.

Ubicado en una parte céntrica de la ciudad, la persona mostró el cartel que lucía el siguiente pedido: “Tratá de colaborar con tus tantos estacionamientos, que tenés un 0 km”. Esta conducta fue tomada como intimidante para la conductora del rodado, que decidió accionar de alguna manera para que sea visible el comportamiento del hombre que pedía una colaboración por “ocupar” su zona de cobertura.

Al sacar un pequeño rédito económico por estar atento a los movimientos de la calle y al aparcamiento de los vehículos, el hombre del chaleco naranja decidió accionar tras ver que al pasar los días, la colaboración nunca llegó. Cabe destacar que en Alta Gracia no existe una legislación al respecto -a pesar de algunos proyectos municipales que no prosperaron- ni tampoco existen cuidacoches con una debida autorización para tener la consideración de pedir una retribución obligatoria por sus servicios.

El mensaje intimidante que le colocó un trapito a la dueña de un automóvil en Córdoba

Tras publicarse en las redes sociales, los usuarios tomaron cartas en el asunto y expresaron sus diferentes puntos de vista sobre la situación. Por un lado, estuvieron los que se pusieron a favor del trapito y exigieron que la conductora cooperara voluntariamente; y por el otro, los que defendieron la postura de no ayudar y su posterior viralización del contenido para que la actitud sea reprochada.

“Es cierto que no es obligatorio pagar y no te pueden cobrar lo que ellos quieren, pero lo que le piden es colaborar señora, hay que ponerse en el lugar del otro”, comentó un follower sobre el asunto, y reclamó empatía con los que menos tienen. En ese sentido, otro usuario agregó: “Por lo que dice la nota, esta señora estaciona siempre donde quiere, pero no deja ni 20 pesos, así tampoco es”.

En contrapartida, quienes estuvieron a favor del rechazo, agregaron: “No es la manera de pedir las cosas. Y destila resentimiento. Él no le compró el coche. Y debe aceptar que hay gente que deja propina y otra que no, como en muchos otros rubros. Pero en el reino del revés parece que siempre hay que dar explicaciones por lo que tenés”.

Un trapito se llevó el parabrisas por no pagarle el estacionamiento

En un modus operandi similar al que sucedió en la provincia de Córdoba, un trapito que circulaba en la zona de Palermo decidió utilizar también un papel y una lapicera para intimidar al conductor de un auto que no tenía para pagarle, y le prometió que al retorno lo iba a compensar.

A través de Twitter, el novio de la protagonista contó lo sucedido

A través de Twitter, el usuario @PabliSiciliano explicó que su vehículo estaba estacionado en la Avenida Libertador y Bulnes cuando el cuidacoches decidió no esperarlo y le dejó un mensaje intimidante en el frente de su auto, que lucía recién lavado, pero sin las escobillas del parabrisas. “Les dije que a las cinco me iba. Cuando vuelvan les cobro el lavado y les devuelvo los parabrisas”.