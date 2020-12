Crédito: Terri Cnudde en Pixabay.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de diciembre de 2020 • 10:28

Este fin de año, claramente, no es igual que el de todos los años. 2020 va a dejar su sello para siempre y también será distinto a la hora de celebrar. Por eso, tomá nota de estos consejos de la sommelier Agustina de Alba (@agusdealba) para saber elegir el espumoso que mejor se adapte a vos y poder brindar como todo buen festejo merece.

¿CÓMO ELEGIR UN ESPUMOSO?

Es fundamental prestarle atención a la etiqueta ya que nos puede ayudar a orientarnos. En el caso de los espumosos, tené en cuenta la cantidad de azúcar, ya que existen desde secos hasta súper dulces. El orden, del más seco al más dulce es: nature, brut nature, extra brut, brut (los más secos), demi sec, dulce, extra dulce (los más dulces).

¿CÓMO LO ENFRÍO?

El espumoso es el que más frío se toma. Por eso, está bueno ser prevenida: podés poner la botella en la heladera o en el freezer por 30 minutos o, si no tenés lugar, buscá un recipiente grande, poné 3/4 partes de hielo, llená con agua hasta la mitad, sumergí la botella y listo. Si querés acelerar el proceso de frío, va un datazo: agregá sal gruesa a la frapera.

¿CÓMO LO SIRVO?

Crédito: Nicolás Pérez. Producción de Karina Sdrubolini.

A la hora de elegir una copa, tené en cuenta su material y su forma. Priorizá el cristal antes que el vidrio (está el preconcepto de que el cristal es muuucho más caro, pero no es tannn así).

Y te sugiero que la parte de arriba de la copa sea más angosta que la del centro para permitir un buen ingreso del oxígeno. Eso sí, te recomiendo servir de a poca cantidad para tenerlo frío por más tiempo.

EL RITUAL

Las fiestas me ponen sensible, por eso el brindis siempre lo armo con tiempo, no vaya a ser cosa de estar 11.50 corriendo. Me gusta estar tranquila, con mi copa servida, recibiendo lo nuevo. Enfriá y descorchá con tiempo, cosa que unos minutos antes solo reste servir y disfrutar.

Conforme a los criterios de Más información