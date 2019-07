Triunfó como nadador, le rompieron el corazón y hoy es influencer espiritual

Crédito: Sofía López Mañan.

Después de varios triunfos como nadador y que una traición le rompiera el corazón, el español Lain García Calvo se convirtió en influencer espiritual.

"No estoy contando nada nuevo, lo que yo estoy contando ya todos lo sabemos", me dice Lain, autor de La voz de tu alma, el libro de desarrollo personal más vendido de España. Él no había escrito nada en su vida, tenía un pasado de nadador olímpico que logró sobreponerse a un diagnóstico de fatiga crónica, hasta que un día se enteró de que su novia lo había engañado con su mejor amigo. Ese mismo día empezó a escribir y ya no pudo parar. Apasionado por la física cuántica y la ley de atracción, escribió un manifiesto de cómo crear una vida abundante y feliz y creó su propio método.

¿Tu transformación empezó con una desilusión amorosa?

La ciencia dice que a partir de los 25 años es muy difícil cambiar a menos que suceda algo traumático en tu vida que te obligue a deshacerte del sistema de creencias que habías estado manejando hasta entonces. A mí me pasó cuando mi pareja y mi mejor amigo se acostaron. Se me derrumbó el mundo y ahí empezó todo. Fue mi mayor bendición, pero no lo sabía en ese momento. Aprendí, entonces, que la vida no te pasa a ti, pasa para ti. Como el universo es mental, cuando empiezas a ver todo lo que sucede como algo positivo, aunque sea negativo, acaba transformándose en positivo. Es fundamental tener una visión a largo plazo de todo lo que está pasando. Y con perspectiva.

Pero, en general, la perspectiva te la da el tiempo. En ese momento te parece que es lo peor que te pasó en la vida.

Pero si sabes que, en realidad, son bendiciones, te podés anticipar. Para eso sirve la fe.

En la filosofía védica se habla de "intención-acción-manifestación", que es lo mismo que la ley de atracción. Pero ¿por qué creés que muchas veces esta máxima no nos funciona?

Porque a veces tenemos un deseo de la mente y no un anhelo del alma, entonces estamos fuera de nuestro propósito. A veces tampoco sucede porque hay mucho apego: cuando tú te agarras a algo, aparece ese miedo a no tenerlo, entonces, lo que estás manifestando es ese sentimiento. Ese puede ser un motivo. Otro es porque no está dentro de tus líneas de vida, no tienes que vivirlo. Te has enamorado de un deseo ajeno: porque has mirado a alguien que lo tenía y lo has querido. Por eso el camino del guerrero empieza por la soledad.

Está difícil si querés encontrar un compañero de vida...

Es lo mismo que en todo: sé la persona que quieres tener en tu vida y la atraerás, porque las vibraciones similares se atraen y no se separan. Pero muchas veces hay creencias inconscientes que nos impiden tener novio porque, en el fondo, pensamos que no somos lo mejor que podemos llegar a dar. Para cualquier cosa que quieras que llegue a tu vida, tienes que estar preparado. Lo que significa que tienes que tener la conciencia de ello, sentir que ya está en tu vida. No se puede generar abundancia desde la escasez. Por eso, lo primero es salir del rol de víctima. Después, empezar a cuidarte y mimarte más, tener mejores pensamientos, mejores emociones... Porque te estás preparando para lo que quieres recibir.

Sin embargo, muchas veces nos pasa que tenemos el novio; después, los hijos; conseguimos el trabajo de nuestros sueños e igual nos seguimos quejando.

Es una cuestión de actitud. Muchas veces, lo que veo es que la gente tiene relaciones por presión social. Yo tengo 35 años, todos mis amigos están casados y con hijos. Cuando va cumpliendo años, la gente se va presionando más, sobre todo las mujeres, porque hay una cuestión biológica de que para tener hijos tienes un tiempo, eso crea una presión increíble. Acaban casándose con la persona equivocada, teniendo hijos porque se nos ha enseñado que para tener éxito completo en la vida necesitas una relación e hijos. Si no, eres un fracaso. Eso es el estigma más grande, porque nacen hijos bastardos, de personas que no se quieren, y luego el niño tiene que hacer un trabajo doble para poder liberarse de todo eso. No necesitamos nada de todas estas cosas para ser felices: ni la pareja, ni los hijos, ni la casa, ni la Ferrari. Hay que crear esa conciencia.

¿Cuáles son las claves para generar abundancia económica?

Las 3 "P": pasión, personas y profesión. La pasión tiene que ver con qué es lo que más amas hacer en este mundo. Después, hay que evaluar qué necesitan las personas y qué quieren de eso que a ti te gusta. ¿Cómo puede eso mejorar la vida de los demás? Porque de eso se tratan los negocios, por eso digo que los negocios son un juego espiritual, es un dar y recibir. La variable profesional es cómo puedo rentabilizar esto. Estas tres "P" son las que llevan a una persona a crecer en la abundancia económica. Otra clave es ver cómo funciona el cuerpo humano cuando está haciendo un ejercicio físico: da prioridad a algunos órganos sobre otros. Por ejemplo, ¿qué es más importante, un dedo pequeño del pie o una célula del corazón?

Una célula del corazón.

¿Por qué? Porque puedes sobrevivir sin el dedo pequeño del pie, pero no puedes vivir sin el corazón. ¿Qué prioriza? El que ayuda a mejorar a todo el conjunto. Así como en el cuerpo hay células más importantes que otras, lo mismo sucede en un sistema económico. ¿Cuál es la persona más importante dentro de un sistema económico? La que ayuda a mejorar todo el conjunto. Es decir, la que genera más economía en conjunto y nutre los negocios. ¿Y quién genera más economía en el conjunto? Aquel que aporta más valor a la persona que te va a dar, que es el cliente. Son principios metafísicos. La abundancia es dar y recibir.

