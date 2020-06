Un adolescente le donó su IFE a un vecino que no lo pudo obtener

Joaquín junto a su padre y su hermano, respectivamente. Crédito: Captura Facebook

10 de junio de 2020 • 15:38

Joaquín Manzano es un joven estudiante de abogacía que recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) , aunque luego de reflexionar al respecto, entendió que no lo necesitaba y decidió donárselo a su vecino que no logró obtener el beneficio y atraviesa una complicada situación económica.

El padre del adolescente de 18 años relató la historia en su cuenta de Facebook. "Joaquín obtuvo del Estado la ayuda de $10000 que otorgan a algunos. Juro que no sé si lo gestionó o si lo entregan por ser mayor de edad o cómo le llegó esa ayuda", arrancó Manolo Manzano, quien vive junto a su familia en San Ramón de la Nueva Orán, Salta.

Manzano explicó que recordó a un amigo de 60 años que no pudo obtener el IFE por "cuestiones del azar burocrático". Y prosiguió: "Recuerdo perfectamente la charla de sobremesa donde dije que me sentía un poco avergonzado, ya que mi hijo tiene de todo y más, vive cómodamente con nosotros y jamás tuvo que trabajar para ganar su alimento diario".

"En cambio, éste señor, laburante de años, independiente, por cuestiones de esta pandemia, estaba momentáneamente sin poder trabajar y para colmo no le había salido la ayuda social. Paga un alquiler de una pieza muy modesta y tiene que pagar a diario su comida", precisó el padre de Joaquín.

"Ahí quedó nuestra charla con Joaquín presente. Se me acercó los otros días y me dice: ´Papá, toma. Llévale a X, $8000 para que disponga para sus gastos'. Juro que sentí como el pecho se me inflaba como queriendo explotar de orgullo. Le dije: ´Andá en el auto a entregárselo vos mismo' ", continuó Manzano. Y concluyó: "¡Cómo no lo voy a publicar! Si cada vez que me acuerdo, me dan ganas de llorar..."

No es la primera vez que alguien que fue beneficiado con el IFE, lo utiliza para invertir en trabajo o ayudar: en Entre Ríos una joven de 21 años invirtió el dinero en herramientas para su oficio electricista y en Salta otra adolescente abrió una verdulería en su casa .