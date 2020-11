Jimena Barrionuevo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2020 • 17:23

Es un recuerdo que permanece imborrable en su memoria y cobra nuevo sentido cada vez que lo pone en palabras. Tenía tan solo seis años cuando las maestras de su escuela le hacían escribir cartas a los soldados combatientes de Malvinas expresando su apoyo y colaboración. Nacido y criado en San Cayetano, una pequeña localidad de unos 10 mil habitantes en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, justo entre Necochea y Tres Arroyos, Pablo Barrio (44) siempre tuvo un espíritu viajero. Comenzó en ese entonces imaginando cómo sería la vida en aquel frío destino donde se estaba desarrollando el conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la disputa de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Y al poco tiempo, sobre la bicicleta y con un marcado carácter competitivo, tuvo la oportunidad de comenzar a conocer el país junto a sus padres y en representación de su pueblo. "Fui bicampeón nacional de ciclismo y recuerdo que gran parte de la ciudad me ayudaba con rifas y colaboraciones para que yo pudiera viajar". Así se mantuvo hasta una temprana adolescencia, cuando conoció la radio y su pasión por trabajar en aquel maravilloso mundo.

"Mi historia en los medios de comunicación se inició en San Cayetano hasta que logré obtener un crédito en un banco por intermedio de mi papá porque yo era entonces menor de edad. La condición que me puso fue que yo trabajara y lo pagase. Tenía 15 años y allí despunté mi amor por la radio hasta que un buen día me propusieron ser movilero de un programa para Mar del Plata y gran parte de La Provincia de Bs As. No dudé ni un instante en aceptar la propuesta. Al mes estaba viviendo en Mar del Plata con mis 24 años y con todo el desafío que eso implicaba: dejar la ciudad que me había dado afecto en el crecimiento, mis mejores recuerdos y emociones además de cortar el cordón con mis padres y alejarme de mis amigos".

Trabajó mucho, se esforzó y no bajó los brazos mientras perseguía su objetivo: entrar y mantenerse con un puesto estable en los medios de comunicación. Y, si bien tenía trabajo en aquella radio, no percibía una retribución monetaria ya que el programa era independiente y no contaba con fondos para pagar sueldos. "Trabajaba en una peluquería y con eso me mantenía. También hice trabajos extras los fines de semana en fiestas sociales, eventos, congresos trabajando como animador o presentador hasta que logré llamar la atención de algunos programas de radio FM y empezar a vivir de lo que amaba y soñaba".

Un salto de confianza

Y finalmente llegó el día esperado en que recibió una propuesta para ser movilero desde San Carlos de Bariloche: allí tenía que cubrir las experiencias de los egresados en su viaje. "Eran épocas en las que no existía el celular y yo, a través del programa, le acercaba la palabras de los hijos a los padres que estaban disfrutando de las travesías y programas". Ese fue el trabajo que sirvió como catapulta hacia lo que llegó después.

Primero tuvo la posibilidad de trabajar para el Grupo Telefe de Mar del Plata como parte del magazine que salía en vivo. Gracias a ese espacio, pudo viajar por una semana a Uruguay para hacer la cobertura de un programa de moda. "Mi tarea consistía en hacer notas con las modelos de turno y figuras de la pasarela. En aquel entonces recuerdo estar literalmente sin un peso pero instalado en el Conrad de Punta del Este mientras entrevistaba a Pampita, Sofia Zamolo, Nicole Newman, Ingrid Grudke, entre otras".

La cocina como puente

Cuando en la Argentina solo se conocía el canal Gourmet TV como espacio de contenidos y experiencias culinarias, Pablo tuvo la idea y la visión de proponer desarrollar una guía gastronómica que mostrara platos, recetas e historias vinculadas a la cocina a lo largo y ancho de todo el país. "El ciclo se emitió de forma ininterrumpida por quince años hasta que llegó la pandemia. Nunca dejó de salir al aire: es algo que considero un logro en este país. Inicialmente el programa, que hacíamos a pulmón cuatro personas, cubría los restaurantes y mostraba diversas propuestas gastronómicas. Con el paso del tiempo empezamos a viajar para conocer bodegas, fabricas de quesos, productores y chefs de distintas latitudes".

El esfuerzo rindió sus frutos. Pablo y su equipo fueron distinguidos con un premio al mejor programa periodístico gastronómico de la provincia de Buenos Aires y nominados al Martin Fierro como mejor programa culinario. "Estaba contento pero honestamente muy agotado de hacer todo solo: era el conductor, el locutor, el que vendía la publicidad, la cobraba, hacía las notas y editaba los audios. Y en ese contexto conocí a alguien que hoy es amigo y me ayudó económicamente para darle un aire nuevo al ciclo: salimos para todo el país y hasta logramos viajar junto a un camarógrafo a Suiza, Italia, Francia y Alemania para conocer chefs y lugares del rubro. Apenas me subí al primer avión con destino a Europa lloré a mares mientras me acordaba de todo el esfuerzo que había hecho para llegar a ese presente".

Desde el cementerio envió una foto a un televidente que le había pedido que buscara la tumba del Sargento Blanco, que había sido amigo de su padre en vida.

Las queridas Islas Malvinas

Ese impulso le dio alas para concretar un sueño más y en abril de 2018 viajó a sus queridas Islas Malvinas para lograr dos objetivos. "El más importante y especial, lograr rendir un homenaje a nuestros héroes, para que no se los recuerde solo un 2 de abril. Considero que un plato de comida es amor y nos une, nos hermana y creí encontrar en ese argumento el motor para rendir homenaje a tantos chicos que dejaron todo por nosotros, por nuestro país. Pudimos conocer y compartir hotel y comidas, juegos de naipes y valiosas horas junto a dos excombatientes argentinos: Ricardo Zarza y Fabian Vázquez. Con ellos empezamos un hermosa amistad y hasta logramos conocer los campos de guerra, nos mostraron sus trincheras, contaron historias en primera persona y en el lugar que fue escenario de tan durísima guerra. Me sentí un privilegiado por tener la bendición de haberlos conocidos, de ser parte de esas charlas tan increíbles".

El programa le permitió a Pablo conocer las diferentes culturas gastronómicas de las Islas, británicos, filipinos y chilenos cocinaron desde distintas cocinas y mostraron sus platos. Pero como no había ningún chef argentino en los alojamientos de las Islas, Pablo se animó a ir por más y dejar plasmado su segundo y último deseo y cometido. "Asistido por Marlenne, la dueña del hostel donde nos alojábamos, logramos llegar a unos de los pocos lugares que no había sido foco de guerra en las Islas e instalamos una cocina rústica, con fuegos a las brasas".

Fue el primer programa del mundo en haber cocinado en las Islas Malvinas. "Esa fue nuestra manera de rendir un homenaje a todos los caídos de Malvinas. Cociné con lo que había en los supermercados de allí, costeletas de cordero, turnips, cebollas, tomate y ensalada. El programa salió en bloques bloques y al plato lo llamé "Zarza-Vazquez " en representación de todos los héroes de Malvinas. Fue todo muy emotivo, grabamos a tres cámaras y hasta con un drone. Desde entonces mi vida cambió por completo. Siempre fui sensible, pero cada vez que hablo de la experiencia salen los recuerdos a flor de piel y relato con lágrimas mi experiencia con excombatientes".

Hoy Pablo vive en Puerto Iguazú, Misiones donde conoció a Carito Aravena, chef y sommelier y su actual pareja. "Ella tenía trabajo aquí y yo necesitaba nuevas historias que contar. Soy emprendedor, polifacético de alma porque considero que estamos de paso en la vida y no hay tiempo que perder".

Compartí tu experiencia

Si viviste alguna experiencia que mejoró tu bienestar y calidad de vida (puede ser médica, alimenticia, deportiva, un viaje, sentimental, profesional o de otra índole), y querés compartirla en esta columna, escribí a bienestarlanacion@gmail.com