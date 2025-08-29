Un desembarco vanguardista: todos los invitados al lanzamiento de los Nuevos Peugeot 3008 y 5008

Peugeot presentó en Argentina los Nuevos 3008 y 5008, la tercera generación de sus SUV, en Artlab, un espacio que conjuga arte y tecnología y se ha consolidado como referencia para experiencias inmersivas. La jornada reunió primero a concesionarios y, más tarde, a la prensa, con la conducción de Débora Plagger y Mariana Arias, respectivamente, y contó con la presencia de Alain Favey, CEO global de la marca, quien visitó el país por primera vez.
Más que un lanzamiento, la propuesta buscó transmitir la esencia de Peugeot: vehículos donde diseño, innovación y tecnología convergen para ofrecer una experiencia de conducción única. Cada detalle de estos SUV refleja el ADN de la marca, combinando estética, confort y rendimiento, y reforzando su posición en el competitivo segmento C.
Con esta tercera generación, Peugeot no solo amplía su presencia en Argentina, sino que también consolida el país como un mercado estratégico dentro de Stellantis. Los Nuevos 3008 y 5008 traducen en la experiencia local los estándares europeos de la marca, dejando en claro que cada lanzamiento es una oportunidad para redefinir lo que significa conducir un Peugeot.
