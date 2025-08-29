Un desembarco vanguardista: todos los invitados al lanzamiento de los Nuevos Peugeot 3008 y 5008

Peugeot presentó en Argentina los Nuevos 3008 y 5008, la tercera generación de sus SUV, en Artlab, un espacio que conjuga arte y tecnología y se ha consolidado como referencia para experiencias inmersivas. La jornada reunió primero a concesionarios y, más tarde, a la prensa, con la conducción de Débora Plagger y Mariana Arias, respectivamente, y contó con la presencia de Alain Favey, CEO global de la marca, quien visitó el país por primera vez.

Más que un lanzamiento, la propuesta buscó transmitir la esencia de Peugeot: vehículos donde diseño, innovación y tecnología convergen para ofrecer una experiencia de conducción única. Cada detalle de estos SUV refleja el ADN de la marca, combinando estética, confort y rendimiento, y reforzando su posición en el competitivo segmento C.

Con esta tercera generación, Peugeot no solo amplía su presencia en Argentina, sino que también consolida el país como un mercado estratégico dentro de Stellantis. Los Nuevos 3008 y 5008 traducen en la experiencia local los estándares europeos de la marca, dejando en claro que cada lanzamiento es una oportunidad para redefinir lo que significa conducir un Peugeot.

Una obra de arte interactiva en Artlab dialogó con el nuevo código estilístico de los autos. Tomas Morrison

“Lo que nos hace diferentes se basa en tres elementos que definen nuestra identidad: el placer de conducir, el carisma francés en el diseño y la durabilidad de nuestros productos”, explicó Alain Favey, CEO global de Peugeot, quien visitó la Argentina por primera vez para el lanzamiento. Tomas Morrison

Debora Plagger fue la conductora del evento de lanzamiento para concesionarios y probó el Nuevo Peugeot 3008. Tomas Morrison

Pablo García Leyenda, Martin Zuppi, Alain Favey, Fabiana Figueiredo y Franklin Bendahan. Tomas Morrison

"Argentina es un mercado estratégico: aporta cerca del 14% de la región y permite a Stellantis alcanzar una participación superior al 30% a nivel local" declaró Martin Zuppi, presidente de Stellantis Argentina. Tomas Morrison

Mariana Arias fue la conductora del evento para la prensa por la tarde. Tomas Morrison

Soledad Bereciartua, directora de Comunicación y Prensa de Stellantis Argentina.

Franklin Bendahan, Brand Manager de Peugeot Argentina. Tomas Morrison

Artlab fue el punto de encuentro del lanzamiento del Nuevo Peugeot 3008 y el Nuevo Peugeot 5008. Tomas Morrison

Gabriel Rocca, el reconocido fotografo que trabajo en un proyecto artístico para el lanzamiento. Tomas Morrison

“Tenemos una marca robusta, consistente y saludable, con un line-up de vehículos de pasajeros rejuvenecido y altamente tecnológico", declaró Pablo García Leyenda, director Comercial de Stellantis. Tomas Morrison

La red de concecionarios participó del evento durante la mañana. Tomas Morrison

Mariana Arias frente al Nuevo Peugeot 5008. Tomas Morrison

Alain Favey, CEO global de Peugeot, habló del estado actual de la compañía y la importancia de los valores y la promesa de marca. Tomas Morrison

Fabiana Figueiredo, vicepresidenta de Peugeot Brand Sudamérica. Tomas Morrison

