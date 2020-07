Un helicóptero cayó a tierra dado vuelta y los pasajeros lograron salir ilesos

El aterrizaje de emergencia terminó con el helicóptero invertido en el suelo. Fuente: Twitter.

El insólito hecho ocurrió Herne Bay en Kent, Inglaterra; un helicóptero tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en un campo y terminó dado una vuelta. Milagrosamente, sus cuatro pasajeros lograron ser rescatados sin heridas de gran consideración.

"Los bomberos están en la escena de un accidente de helicóptero cerca de A299 Thanet Way y Heart en Hand Road, cerca de Herne Bay. Gracias a todos los que nos han avisado. La escena ahora está bajo control y está siendo atendida por los servicios de emergencia", reportaron desde la cuenta de los bomberos del lugar, KFRS.

Un vocero de Kent Fire and Rescue Service le detalló al Kent Online: "Los bomberos fueron informados sobre un accidente de helicóptero en las cercanías de A299 Thanet Way y Heart In Hand Road, cerca de Herne Bay. Afortunadamente no hubo fuego ni personas atrapadas, por lo que los equipos pudieron proteger la escena mientras los paramédicos atendían al piloto y los pasajeros. Ahora el caso está a cargo de la policía de Kent para establecer contacto con los investigadores de accidentes aéreos".

Sus cuatro tripulantes no sufrieron heridas de consideración. Fuente: Twitter