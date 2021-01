Un joven quiso pagar el hotel alojamiento con la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar es un instrumento implementado por el Gobierno con el objetivo de ayudar a que todos los habitantes del país accedan a la canasta básica alimentaria. Está pensada, en momentos de crisis económica, para que sus beneficiarios puedan comprar alimentos, pero nada más que eso.

Por ello, la consulta que hizo un joven salteño en redes sociales provocó entre los usuarios reacciones de rechazo y todo tipo de burlas. Es que el muchacho preguntó, sin vueltas, si era posible, con la mencionada tarjeta, pagar el turno de algún hotel alojamiento.

“¿Algún telo que reciba la tarjeta Alimentar?”, escribió el joven en el perfil de Facebook armado para que los ciudadanos de Salta evacúen todo tipo de dudas llamado “¿Alguien sabe? Salta?”.

La consulta en la cuenta de Facebook salteña produjo todo tipo de respuestas en tono crítico y reprensivo Qué pasa Salta

Como es más que claro que la tarjeta del plan social está pensada para combatir el hambre y no otro tipo de apetitos -de hecho, no se pueden comprar con ella bebidas alcohólicas ni retirar dinero del cajero-, los comentarios y respuestas a la pregunta que hizo este aparente beneficiario de Alimentar fueron desde la crítica mordaz hasta el insulto directo. Lo cierto es que su consulta no cayó nada bien.

La tarjeta Alimentar es un beneficio social que reciben las madres o padres con hijos de hasta seis años que son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y también las embarazadas desde los tres meses que cobran Asignación por Embarazo y las personas con discapacidad que reciben la AUH.

La tarjeta se carga el tercer viernes de cada mes, y el monto que recibe cada beneficiario oscila entre los $4000, para quienes tienen un hijo, y los $6000 pesos, para los que tienen dos hijos o más. Pero desde ya, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no prevé que el beneficio se utilice para una cosa diferente a la de adquirir alimentos.

