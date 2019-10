Un exministro y actual miembro del Consejo Privado de la corona dio detalles de sus cuentas bancarias Fuente: AFP

Todo lo que sucede puertas adentro de las casas reales, suele quedarse allí salvo que alguna figura cercana rompa su contrato y hable. Esto ocurrió cuando Norman Baker, exministro y actual miembro del Consejo Privado, sacó la semana pasada su último libro ...And What Do You Do?, con el subtitulo: "Lo que la familia real no quieren que sepas".

El texto es un análisis del rol de la familia Real, cómo la trata la prensa y cuál es su futuro en la sociedad británica. Dice el prólogo: "Sus miembros se han convertido en celebridades, en versiones de lujo de las estrellas de cine y los jugadores de fútbol. Pero también se convirtieron en un prototipo de la arrogancia, la hipocresía y la indiferencia a las enormes cantidades de dinero que se gastan para mantenerlos".

Este último punto es fundamental. Además de sumar un análisis crítico al vínculo entre la realeza y el pueblo, Baker detalla cifras específicas que serían las oficiales como la asignación anual del Gobierno, la exención de impuestos y las herencias.

Dice que la reina Isabel II tiene un patrimonio de 1600 millones de libras y que, al no pagar impuestos, le costó al pueblo 900 millones de libras. Agrega que tiene 500 millones de libras en inversiones sin contar sus objetos de valor, entre los cuales está su colección de sellos valuada en 100 millones de libras. Su esposo el duque de Edimburgo, por su parte, recibe una asignación de 359 mil libras al año, pero para Baker esto no condice con su fortuna de 44 millones de libras.

La reina Isabel II no paga impuestos Crédito: Instagram

La fortuna de Harry y William

Los jóvenes príncipes Harry y William también tienen una gran fortuna, constituida principalmente por herencia. Por un lado, su abuela puso en un fondo unos 14 millones para ambos y, por otro lado, la herencia de su madre Diana les dejó 13 millones a cada uno. Además, su padre Carlos les asigna 4 millones de libras cada año por los beneficios del ducado de Cornualles a cada uno. Por la explotación de este predio, el hijo de Isabel II obtiene 20 millones de libras anuales, a las cuales no les debe quitar plata de impuestos.

Las más nuevas de la casa de Windsor también tienen sus montos en el banco. Kate Middleton tiene una fortuna estimada en 8 millones de libras, principalmente provenientes de regalos, y Meghan Markle llegó a su matrimonio con 3 millones de libras fruto de su carrera de actriz, a las que se le suma una colección de joyas valuada en 600 mil libras.