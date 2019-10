Un portal que evidencia el peso de la industria de la gastronomía y el turismo

El portal www.Destinoba.com que acaba de lanzar el sector porteño de la gastronomía y del turismo

En un desayuno realizado en la sede de la entidad porteña que reúne a los empresarios propietarios de hoteles, restaurante, cafés y confiterías, se anunció el lanzamiento del portal www.Destinoba.com creado por la AHRCC con el objetivo comunicar el importante peso que tiene el sector para la Ciudad de Buenos Aires. Una industria que engloba a restaurantes, cafés hoteles, establecimientos gastronómicos y turísticos.

Ariel Amoroso, presidente desde hace un año Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés explicó que "Los contenidos del portal son algo muy importante y serán bien trabajados en las áreas de gastronomía, de hotelería y de turismo", y aclaró que es una herramienta indispensable para la institución. "Básicamente porque representamos una actividad en la que estamos totalmente compenetrados y apasionados pero creemos que nuestra vos no es escuchada como debería ser, o que lo que hablamos termina muy desperdigado. No les llega con potencia a aquellos que toman las decisiones y en consecuencia no les dan el lugar de importancia que debe tener el sector".

El Presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Cafés y Confiterías, Ariel Amoroso, expresó "Con el portal apostamos a que nuestra vos sea amplifica y escuchada"

La idea del presidente es que la información generada a través de la nueva plataforma, pueda llegar hasta los máximos dirigentes del poder para que entiendan que el turismo es una de las industrias más importantes del país. "Tenemos que hacerles entender que podemos ser una fuente interesante de ingreso de divisas, que es lo que le falta al país. Para eso necesitamos indudablemente que nos entiendan como industria, que sienten a Turismo en la mesa y que se lo tenga en cuenta", expresó Amoroso.

Según los datos y estadísticas que circulan, en donde quedan fuera muchas actividades mas o menos formales de la actividad, hoy estaría representando un 7% del PBI. "Es una una actividad que genera una cantidad de puestos de trabajo estable que muy pocas actividades lo tienen. Hay que tener en cuenta que la mayoría que formamos parte de la Asociación, pertenecemos a pymes y micropymes y que necesitamos un régimen para esas empresas. Necesitamos trabajar de forma mancomunada y por eso pensamos que el punta pie inicial es hacer que se difunda y se expanda todo lo que se hace desde el sector.

Destinoba.com se despliega en la web con un diseño claro, moderno y elegante

Notas, portal de fotos, agenda, entrevistas, actualidad y un canal propio son algunas de las novedades que presenta el portal, www.destinoba.com, para el sector.