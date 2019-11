Un temporal en Santiago del Estero destruyó un refugio y murieron once perros

Narnia se llama el refugio de animales que tuvo la perdida de 11 perros adultos culpa de un temporal. Crédito: Twitter

Un fuerte temporal en Santiago del Estero se cobró la vida de once perros de avanzada de edad en una ONG de la ciudad. Ubicada en La Banda, las fuertes tormentas con intensos vientos destruyeron un refugio para animales conocido como "Narnia".

"Los galpones no se rompieron, pero volaron las carpas donde estaban los perros discapacitados, algunos no videntes, viejos, o con alguna enfermedad. Tenían una estructura de metal que no resistió" comentó entre diferentes comentarios en las redes Mariano Osés Martelli, uno de los fundadores del lugar que relata el paso a paso de la situación.

El refugio para animales alberga a 340 perros. Crédito: Twitter

Si bien contaron que tomaron todas las medidas preventivas a su alcance, la fuerte condición climática no dio tregua y rompió el área dedicada a los perros discapacitados. Mariano Osés junto a Eduardo Groh Riemersma abrieron las puertas de la ONG con el fin de brindarle un techo a los perros abandonados en la calle o lastimados y enfermos del lugar.

"Gracias a la solidaridad de las personas es que podemos salir adelante. Todo es mucho, todos nos dan todas sus ganas, comentarios, difusión y tanto más que hace que lo imposible sea real", expresó uno de los encargados de "Narnia" en su cuenta personal de Twitter al mismo tiempo que lamentó las perdidas de sus "angelitos".

Los dueños del lugar piden la colaboración de la gente para poder seguir adelante. Crédito: Twitter

Cómo colaborar con el refugio

Se puede realizar transferencia o depósito al Banco Santander, sucursal 151, Cuenta corriente en pesos a nombre de "Asoc Civil Santiagueña El Mont" (CBU 0720151220000001577136, CUIT 30-71645076-3).