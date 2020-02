La pareja ya en su hogar decidió mirar el libro de fotos antiguas de David, de 33 años, de cuando era un bebé. Crédito: Facebook

18 de febrero de 2020

El hijo de Renata Freydin y David Caldwell nació 10 semanas antes de lo previsto. Ante esta situación, a Caldwell se lo ocurrió que necesitaban un cuidado adicional a cargo de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del hospital, tal vez, pensó en aquel servicio por su propia experiencia.

Tras salir del hospital y dejar a su hijo recién nacido allí, la pareja ya en su hogar decidió mirar el libro de fotos antiguas de David, de 33 años, de cuando era un bebé. Fue entonces cuando se encontraron con una imagen de una cara familiar, y no era la de él.

La enfermera con David, cuando era un bebé Crédito: Facebook

La madre del recién nacido, de 34 años, identificó que la foto de una enfermera sosteniendo al recién nacido David se parecía a la mujer que cuidaba a su hijo Zayne en el hospital. Por los cambios del tiempo hicieron que David no creyera en el parecido que había hallado su esposa.

La enfermera que había cuidado del padre con el recién nacido en andas Crédito: Facebook

De esto modo, Freydin escribió en su muro de Facebook: "Me encontré una foto de él (David) cuando era un bebé y una mujer que lo sostenía. ¡Conocía a esa mujer! Inmediatamente le pregunté quién era y él confirmó que ella era la enfermera que lo cuidaba. ¡Durante su estadía en UCIN y su madre la amaba tanto que necesitaba una foto de los dos el día que fue dado de alta! Bueno, ¡la razón por la que la conozco es porque juré que era la enfermera que había estado cuidando a nuestro bebé durante los últimos tres días! David no me creyó ¡Trajimos la foto al hospital donde otras 3 enfermeras confirmaron que era ella! ¡Ayer (Día de San Valentín) estaba de regreso en el trabajo y cuidando nuestra pequeña pepita nuevamente, así que tuvimos que recrear la foto!".

Continuó: "Las últimas 2 semanas han estado llenas de preocupaciones e incertidumbre, pero podemos respirar tranquilos sabiendo que mi pequeña enfermera es la misma que ayudó al hombre que amo cuando estaba en la misma situación".