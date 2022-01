“Una gran oportunidad”. Heredó un negocio familiar centenario y lo transformó en un emprendimiento que ya es un éxito

Por el empedrado de la calle Concepción Arenal -ahora Ortega y Gasset- los gauchos acarreaban los caballos que iban y volvían de competir en el Hipódromo de Palermo. Los locales de la cuadra que desembocaba en la avenida Libertador estaban dedicados al deporte hípico: había varios studs, donde muchos corredores dejaban sus animales, y también todo tipo de tiendas vinculadas a los caballos.

El talabartero catalán Ginés Aynié vio en esta calle una oportunidad. Era joven, acababa de desembarcar en Buenos Aires. La pobreza que había dejado la Primera Guerra Mundial en su pueblo natal lo había convencido de emigrar hacia un país lejano y prometedor. Y así llegó al puerto porteño, en 1919. Compró un terreno sobre Concepción Arenal, a metros de Libertador, y erigió allí dos pisos. En la planta baja trabajaba el cuero y exhibía sus productos: riendas, rebenques y monturas, que había aprendido a hacer de muy joven, cuando trabajó como aprendiz en los talleres de Hermés, en Francia; en el piso de arriba vivía él.

El antes (1960) y después (2021) de la Talabartería Aynié, ubicada en Ortega y Gasset 1539, a 500 metros del Hipódromo de Palermo

Su éxito fue rotundo. “Era un artesano exquisito, muy reconocido en la ciudad por la calidad de sus monturas. Él amaba lo que hacía, trabajó hasta los ochenta y pico de años”, recuerda su nieto, Gustavo Aynié (65), que actualmente maneja el negocio. El local ya no está rodeado de studs, como en sus inicios, sino de edificios, y la calle fue pavimentada hace décadas. Pero si se observa el mostrador de Aynié, el tiempo parece no haber pasado.

En toda empresa familiar, con el paso de las generaciones, surge en reiterados momentos una misma pregunta: ¿Y ahora quién va a continuar con el legado? Los Aynié no son la excepción. Los hijos, y gran parte de los nietos y los bisnietos de Ginés se criaron en el local, entre el mostrador, el taller y las monturas. Las dos primeras generaciones encontraron a su heredero de manera natural. “El hermano mayor era yo, y sabía que tenía que hacerme cargo de la continuidad de la talabartería. A mi me pareció bien, no me lo cuestioné mucho”, dice Gustavo.

De izquierda a derecha: Gerardo Aynié, Ginés Aynié, Domingo Magaldi y Orestes Aynié, en 1949.

Pero distinto fue con la cuarta generación, la de Clara Aynié (26), una de las dos hijas de Gustavo. “Con mi hermana hablábamos del tema desde chicas, pero siempre en tono de chiste. Yo le decía: ‘te vas a hacer cargo vos’, y ella me decía: ‘no, yo no. Vos’. Ninguna de las dos quería saber nada con la talabartería”, cuenta la joven, bisnieta de Ginés.

Al igual que su padre y su abuelo, ella mira el local y se transporta a su infancia. Vivía a pocas cuadras, y pasaba muchas tardes en el negocio jugando junto a su hermana menor a los caballos, trepadas a las monturas. Durante la feria de La Rural, donde Aynié siempre exponía, las dos niñas se hacían cargo del sector de las bombachas de campo, y las promocionaban a toda pompa por el pasillo del stand.

Clara Aynié comenzó a trabajar en el local hace poco más de un año, pero haciendo sus propios productos, que contrastan con el resto de los de la talabartería Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Pero al crecer, Clara dejó de visitar con fluidez la talabartería. Ni ella ni su hermana volvieron a mostrar interés por ese mundo, del que ya se sentían ajenas. La menor de las dos se dedicó al maquillaje profesional y ella, al diseño de indumentaria. Empezó a estudiar la carrera en la UBA, al mismo tiempo que empezaba a trabajar en el rubro. Llegó a trabajar por más de cinco años en la marca de Jessica Trosman, donde tuvo la posibilidad de crecer y de ganar experiencia.

Prefería no pensar en la continuidad del negocio familiar. No estaba dispuesta a tomarlo como propio: “Lo veía como una tradición muy pesada. Había una cierta densidad familiar en relación a la talabartería, a la tradición, a la responsabilidad”, explica.

Pero hace unos 2 años logró cambiar la perspectiva. “Cuanto más me metía en el mundo de la indumentaria, más la gente me preguntaba: ‘¿vos sos algo de los Aynié de la talabartería?’ Y me decían: ‘es fantástico, toda la vida compré ahí’. En algún momento, pude ver con los ojos claros cuán valioso era todo esto -dice, desde el local de su bisabuelo- y pude decirme a mí misma: ‘no importa cuán pesada sea la herencia, es mi herencia, y tengo que hacer algo con ella’. Si bien no sé hacer monturas, ni es lo que me gustaría terminar haciendo, comencé a fusionar los dos rubros, a abordar una mezcla entre conocimientos de indumentaria y conocimientos de talabartería”.

Hoy, como todos los días, está inmersa en su taller, en una habitación del local que le delegó su padre. Las paredes de toda la talabartería son verde seco, con estanterías y objetos colgando por doquier. Pero dentro de su reducto de moda, todo es blanco. Sobre el mostrador, una antigua mesa de corte, están exhibidos algunos de sus productos: carteras que mezclan cuero de oveja con hilo encerado y cuentas de vidrio, y algunos accesorios, todo colocado cuidadosamente, cumpliendo con un sentido estético.

“En una semana había vendido todo”

El negocio de Clara fue un éxito al poco tiempo, quizás al igual que el de Ginés. 15 días antes del inicio de la primera cuarentena por coronavirus, sin tener idea de lo que iba a suceder en el país, ella renunció a su trabajo, en una reconocida marca de ropa, para dedicarse de lleno a su nuevo emprendimiento. “Me tocó producir en ese contexto. Fue muy complicado, todo era inaccesible. No tenía aceitado el tema de los proveedores, entonces iba a once, donde los locales atendían con las persianas bajas. Me tiraba al piso en la vereda y por una puerta chiquita de la persiana los vendedores me pasaban los hilos para que los mirara”, recuerda.

Ella es una de las pocas emprendedoras que puede afirmar que el aislamiento social benefició a su negocio. Los proveedores tenían todo tipo de materiales para ofrecerle porque eran pocos los que compraban. Sumado a que un productor de carteras le vendió todos sus cueros porque él no iba a producir debido al contexto.

“Fue todo muy rápido. Me había buscado un trabajo paralelo porque pensé: vaya uno a saber cuando un emprendimiento propio empieza a generar plata. Pero al mes de haber lanzado mi marca tuve que renunciar, porque me empezó a ir muy bien. Lancé una tienda online con 10 carteras, y en una semana había vendido todas. Se había corrido la bola en Instagram. Así que tuve que ponerme a producir rapidísimo nuevas cosas. No lo podía creer”, dice. El nombre de su marca también es Aynié.

Gustavo y Clara jugando en el stand de Aynié de la feria de La Rural, en 1998

Entre su clientela, se encuentran algunas mujeres de renombre, como María Cher, Jessica Trosman, Dolores Barreiro, y una gerenta de Hermés en la Argentina. “A veces pasa que entran clientas a comprarme carteras y dicen: ‘pará pará, yo compré acá todas las cosas de los caballos’. Hay un montón de clientes que al final terminan siendo los mismos”, cuenta Clara.

-¿Existe un legado familiar? ¿Algo que tengan en común las cuatro generaciones?

-Gustavo: Esta cosa de sacar un producto de mucha calidad. Todos nos distinguimos por ser muy exigentes con los productos. Mi abuelo era muy famoso por la calidad de sus sillas de montar, que son de estilo inglés, las que usan los polistas y los patrones de campo, y hoy las seguimos haciendo. Clarita es super exigente también. Es impresionante. La veo a ella y me asombra. Ella no negocia: si no va, no va.

-Clara: Intento hacer cosas de super calidad, que es lo que la talabartería siempre hizo. Mi emprendimiento tiene la idea de retomar el oficio, lo hecho a mano, lo bien hecho.

Algunos de los productos de Clara se fabrican en los talleres de la talabartería; ella busca mantener el valor de lo artesanal Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

La producción de sus diseños, dice, es muy costosa. “Es por eso que los productos son bastante caros. Mi clientela no son chicas jóvenes como yo, porque tenés que tener un nivel adquisitivo bastante alto para poder acceder”, explica. El precio de las carteras varía, según el modelo, entre $12.000 y $54.900.

“Cada producto tiene un desarrollo de seis meses, más o menos. Esta carterita, que fue de las primeras, tuvo ocho muestras hasta llegar a la versión final -dice, señalando a una de forma circular, mitad de cuero, mitad de tejido-. La idea surgió de un costurero de mi abuela, que tenía la misma forma”.

Gustavo junto a Jorge, que realiza manualidades en cuero en el taller de la Talabartería Aynié Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

¿Cómo es la relación con tu padre? Los dos trabajando a la par.

-Con mi papá hablamos mucho de no repetir la historia. Él tenía una relación muy complicada con mi abuelo. Nosotros no. Trabajar juntos nos hizo mas unidos. Obviamente, están mas expuestas las debilidades de cada uno. Pero mi papá esta muy orgulloso de mi y le gusta que esté acá.

Clara asume que lo más probable es que ella termine haciéndose cargo de la talabartería cuando su padre deba delegar el control. Pero eso ya no le preocupa, sino todo lo contrario. “Dejé de verlo como una carga, ahora lo veo como una gran oportunidad”, afirma, con una sonrisa.