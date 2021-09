Una imagen que duele. Con siete años, Luz tiene que llevar su silla al colegio si quiere tener clases

Indignada, Daiana Román publicó en Facebook la imagen de su hija camino al colegio cargando una silla: “¿Dónde está garantizado el derecho a la Educación?”, pregunta

Hugo Macchiavelli

No durmió en toda la noche. La ansiedad por ir al colegio y reencontrarse con sus compañeros de segundo grado la mantuvo insomne. Aún de madrugada, despertó a su madre, le advirtió que ya era la hora, le dijo que si no salían de inmediato podrían llegar tarde. Luz, que tiene siete años, no quería perder otra clase por no encontrar dónde sentarse. Ya le había pasado: alguna vez la mandaron de vuelta a su casa porque cuando llegó a la escuela encontró que todos los pupitres del aula estaban ocupados.

En la escuela 680 de Miraflores, Chaco, no hay sillas para todos. Se van ocupando por orden de llegada. Los primeros tienen asegurada -solo por ese día- su educación. Los que llegan últimos, aun cuando entran al colegio antes del horario de comienzo de clases, no encuentran donde sentarse y deben volver a sus hogares. Es como el juego de la silla, donde nadie gana y lo que se pierde es el futuro de la Argentina.

LA PUERTA DE ENTRADA A “EL IMPENETRABLE”

El polvo sobrevuela como bruma en la localidad de Miraflores al borde de la primavera. Hay viento y la humedad anticipa el calor que en verano se hace infierno. Los habitantes de ese pueblo del partido de General Güemes, a 50 kilómetros de Castelli y 300 de Resistencia, esperan dar vuelta la página de un invierno en cuarentena, aislados, de negocios cerrados y pobreza crónica.

Miraflores está dentro del parque nacional El Impenetrable, tal vez la región más pobre de la Argentina, con escasez de agua potable, sin cloacas, ni luz, ni gas. Allí conviven tobas, wichís, mocovíes y otros pueblos entretejidos con colonos que habitan en ranchos de adobe y techos de paja. La región tiene las tasas más altas de desnutrición y mortalidad infantil, y está siempre asediada por la plaga del mal de Chagas.

Miraflores es la puerta de entrada al Impenetrable más salvaje. El pueblo está atravesado por la ruta provincial número 9, que cruza la provincia y conecta Salta o Santiago del Estero con Corrientes. Es más un lugar de paso que un destino y no es habitual ver su nombre en los grandes titulares. Está bien lejos del “Estado de bienestar” y, con menos de 5.000 habitantes, no forma parte de las secciones electorales que definen una elección. En ese lugar del mundo, una foto que publicó Daiana, mostrando a su hija que lleva su propia silla para ir al colegio comenzó a “cambiar la historia”.

UNA IMAGEN INDIGNANTE

Daiana Román tiene 31 años. Nació en Miraflores. Fue mamá soltera a los 17 y hoy tiene dos hijas: Julieta (14) y Luz (7). “La más chica no tiene papá”, aclara. Lleva el apellido de su madre. Daiana es maestra rural; enseña a chicos de sexto y séptimo grado de la Escuela 961 y vive en una casa que alquila. Se graduó como docente a los 25 y se las arregla para sobrevivir con los 52 mil pesos que gana por mes. Gasta poco más de 10 mil entre alquiler y servicios y le quedan menos de 40 para la comida, la ropa y educar a sus hijas: “Ellas pueden llevar las zapatillas rotas; pero las mando a dibujo, a inglés y a que hagan deporte”, dice con orgullo.

El viernes 3, Daiana publicó en su cuenta de Facebook una foto de su hija Luz camino a la escuela con una silla al hombro. La imagen impactó en la comunidad y en las redes, lo que provocó la reacción de las autoridades del colegio y de la zona: “Después de la publicación, me llamó el director de la escuela y también me visitó el director regional de Educación de Castelli. Curiosamente, me dijo que nunca tuvo pedidos de sillas desde la dirección del colegio”, dice Daiana.

¿Por qué publicó la imagen? Fue su manera de desahogarse, aunque nunca imaginó el alcance que lograría: “Yo vi a algunas mamás que se volvían a casa con sus hijos porque no había sillas en las aulas. Esto viene pasando desde hace bastante. A veces los chicos no van al colegio porque no hay donde sentarse. Por eso, ese día, la maestra me permitió que vaya a buscar la silla; porque no había”.

Al principio dudó en subir la foto, pero hoy no se arrepiente, pese a las advertencias. “El director del colegio me dijo que estuve muy mal al publicarla”, sostiene Daiana, que no recibe planes sociales y tampoco los reclama. Ella espera que las cosas cambien y hay que darle la razón: “Después de que publiqué la foto, trajeron 50 sillas nuevas, algo está cambiando. De todas maneras, si tengo la oportunidad de llegar al gobernador, le voy a decir lo mismo”, asegura Daiana.

Como tantos otros “cronistas ciudadanos”, que visibilizan lo que antes se ocultaba, ella logró resultados inesperados: además de la llegada repentina de 50 sillas, el gobernador Jorge Capitanich visitaría Miraflores en los próximos días. Tal vez sea una casualidad. O tal vez una oportunidad para otros reclamos de los habitantes de ese lugar invisible. El gobernador en campaña prevé un acto en la única calle asfaltada de la zona. Daiana dice que no tiene miedo a las represalias y que el dolor de la indignación puede más: “No aguanté cuando vi a Luz ponerse mal por no ir al colegio (..) Mi hija lloró porque quería quedarse en la escuela, por eso llevó la silla”, repite.

A la Escuela 680 no solo le faltaban sillas: “El baño no tenía luz y en cada aula hay una palangana para lavarse las manos entre todos. Cuando los chicos vuelven del recreo, todos juntos se lavan las manos en la misma palangana. Cada alumno debe llevar su barbijo, alcohol y su toallita. El baño no está en condiciones, recién hoy pusieron una lamparita…”, agrega la mamá de Luz.

El texto que acompaña la foto que publicó en Facebook es contundente:

“Ella es mi hija Luz, regresando de la escuela. Es alumna de la escuela número 680, alumna de 2do grado. Y así como la ven, regresa con su silla porque en la institución pública no cuentan con suficiente amoblamiento. Me parece una falta de respeto que se le diga a los niños que tienen que volver a sus casas porque no hay donde sentarse. ¿Dónde está garantizado el derecho a la educación? Me gustaría saber dónde están los supervisores., director regional… ¿Dónde están? Esto no ven, no pueden venir a ver si es realidad que los chicos no tengan donde estar sentados. Pero sí pueden perseguir a los docentes que hacen paro reclamando un sueldo digno. Y no lo digo como docente, me saco la chaqueta y hoy les hablo como mamá indignada. Indignada porque la educación no les interesa. Y después el palabrerío que sale de sus bocas se escucha lindo!!! Necesitamos que esto se solucione!!”.

Daiana cierra su entrevista con La Nación con un pedido desesperado: “A mis hijas no le dejo faltar nada, a veces no llegamos con todo, pero nunca nos faltó para comer. Ellas están limpias y bien educadas. Sólo les ruego que les permitan tener una buena educación”, reclama. Al mismo tiempo, asegura que no piensa en irse de Miraflores. “Es mi ciudad, donde nací”, insiste.

